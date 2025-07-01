Диявол носить Prada 2 офіційно в роботі: хто з акторів зіграє у сиквелі

Зйомки фільму Диявол носить Prada 2 офіційно стартували. Сиквел культової комедійної драми вийде на екрани 1 травня 2026 року.

Хто зіграє у Диявол носить Prada 2

Новину про початок роботи над фільмом підтвердила студія Disney 20th Century Studios, опублікувавши короткий тизер із червоними туфлями на підборах.

Як повідомляє Variety, до зйомок у Диявол носить Prada 2 повернуться зірки оригінального фільму 2006 року: Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі.

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До акторського складу приєднається Кеннет Брана, який зіграє чоловіка Міранди Прістлі (Меріл Стріп), вимогливої головної редакторки журналу Runway.

Деталі сюжету сиквела Диявол носить Prada поки не підтверджені. За чутками, у новому фільмі Міранда Прістлі намагатиметься зберегти свою кар’єру в умовах занепаду журнального видавництва. Вона зустрінеться зі своєю експомічницею Емілі Чарльтон (Емілі Блант), яка тепер є впливовою керівницею розкішної групи компаній, що має рекламні бюджети, які так необхідні Прістлі.

Поки незрозуміло, яку роль в цій історї зіграє Енді Сакс (Енн Гетевей), в кінці першого фільму вона звільняється з Runway і влаштовується на роботу в газету.

До роботи над сиквелом повертаються режисер Девід Франкель, сценаристка Алайн Брош Маккена та продюсерка Карен Розенфельт.

Фото: скриншот з трейлера

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