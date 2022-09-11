Вересень, 11 в 16:33

Збройні сили України у Харківській області деокупували вже понад 40 населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю одному з видань.

За його словами, напередодні 200-денної межі військової агресії РФ проти Харківської області та всього українського народу тривають контрнаступальні дії. Українські захисники мають певний успіх на цьому напрямку.

Зараз дивляться

– У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп’янського і Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району, – зазначив Синєгубов.

Також очільник ОВА наголосив, що на сьогодні звільнено понад 40 населених пунктів. Але насправді їх значно більше, просто цю цифру поки що оприлюднювати не можуть, враховуючи інтереси військової операції ЗСУ, яка зараз триває.

Синєгубов додав, що загалом на півночі, північно-східному напрямку ЗСУ тримають свої позиції. Їх постійно намагається атакувати ворог.

Нагадаємо, що 11 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення селища міського типу Чкаловське, що на Харківщині.

А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що з початку вересня повернуто під контроль України понад 3 тис. кв. км.

Джерело: Думка