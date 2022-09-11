Звільнення Харківщини та обстріли українських міст: 200-та доба війни (онлайн)
ЗСУ звільнили вже близько 2 тис. кілометрів території України на різних напрямках фронту.
Ввечері 10 вересня окупанти обстріляли з Ураганів два района Харкова, одна людина загинула, троє отримали поранення.
Також під ворожу атаку потрапила Дніпропетровська область. У Синельниківському районі зафіксовано “прильоти” шести ракет С-300.
Зеленодольську громаду окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню Ураган.
Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Херсонському напрямку перебуває найбоєздатніше російське угруповання, але його загибель неминуча.
– Там найбоєздатніше російське угруповання. І те, що ми їх там замкнули – це грандіозна удача. Ми загнали туди мобільну піхоту, яка могла б швидко перекидатися вздовж лінії фронту та працювати пожежною командою, яка замикає прориви. Нині цього не вистачає на сході: десантників, спецпризначенців. Але вони (росіяни – Ред.) швидко не здадуться, хоча доля їхня вкрай сумна, – сказав він.
Збройні сили України зупиняться там, де закінчуватимуться їхні інтереси.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
– ЗСУ зупиняться там, де будуть закінчуватися наші інтереси. І це буде залежати від багатьох обставин, – сказав він.
Данілов наголосив на тому, що закінчення війни можливе лише після звільнення всіх українських територій.
Вночі 11 вересня місцеві жителі Харкова знову повідомляють про вибухи. За даними ЗМІ, окупанти запустили дев’ять ракет з Бєлгородської області.
Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили села Василенкове та Артемівка на Харківщині.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.