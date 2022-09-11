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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Чорна |
Звільнення Харківщини та обстріли українських міст: 200-та доба війни (онлайн)

Звільнення Харківщини та обстріли українських міст: 200-та доба війни (онлайн)

ЗСУ звільнили вже близько 2 тис. кілометрів території України на різних напрямках фронту.

Ввечері 10 вересня окупанти обстріляли з Ураганів два района Харкова, одна людина загинула, троє отримали поранення.

Також під ворожу атаку потрапила Дніпропетровська область. У Синельниківському районі зафіксовано “прильоти” шести ракет С-300.

Зеленодольську громаду окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню Ураган.

 

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00:43 - 11 вересня

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Херсонському напрямку перебуває найбоєздатніше російське угруповання, але його загибель неминуча.

– Там найбоєздатніше російське угруповання. І те, що ми їх там замкнули – це грандіозна удача. Ми загнали туди мобільну піхоту, яка могла б швидко перекидатися вздовж лінії фронту та працювати пожежною командою, яка замикає прориви. Нині цього не вистачає на сході: десантників, спецпризначенців. Але вони (росіяни – Ред.) швидко не здадуться, хоча доля їхня вкрай сумна, – сказав він.

 

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00:41 - 11 вересня

Збройні сили України зупиняться там, де закінчуватимуться їхні інтереси.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– ЗСУ зупиняться там, де будуть закінчуватися наші інтереси. І це буде залежати від багатьох обставин, – сказав він.

Данілов наголосив на тому, що закінчення війни можливе лише після звільнення всіх українських територій.

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00:34 - 11 вересня

Вночі 11 вересня місцеві жителі Харкова знову повідомляють про вибухи. За даними ЗМІ, окупанти запустили дев’ять ракет з Бєлгородської області.

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00:02 - 11 вересня

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили села Василенкове та Артемівка на Харківщині.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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