Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Херсонському напрямку перебуває найбоєздатніше російське угруповання, але його загибель неминуча.

– Там найбоєздатніше російське угруповання. І те, що ми їх там замкнули – це грандіозна удача. Ми загнали туди мобільну піхоту, яка могла б швидко перекидатися вздовж лінії фронту та працювати пожежною командою, яка замикає прориви. Нині цього не вистачає на сході: десантників, спецпризначенців. Але вони (росіяни – Ред.) швидко не здадуться, хоча доля їхня вкрай сумна, – сказав він.