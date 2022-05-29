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Факти / Україна / Суспільство

Не працював на захист міста: Зеленський звільнив начальника Управління СБУ Харківщини

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна. Глава держави натякнув, що глава Управління СБУ не працював на захист міста.

– Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України Харківської області за те, що він не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви — правоохоронці з’ясують, — сказав президент у відеозверненні.

Глава держави розповів, що третина Харківської області досі перебуває під окупацією країни-агресора Російської Федерації. Він переконаний, що Україна зможе звільнити свої території та перемогти РФ.

Зараз дивляться

– Обовʼязково звільнимо всю територію. І на цей результат повинен працювати кожен на посадах як на місцевому рівні, так і на державному, – вважає Зеленський.

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