Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Колишнього начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна затримали

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Колишнього начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна затримали

Колишнього начальника Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна затримали. Його підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби.

Про це виданню Суспільне новини повідомили два джерела у правоохоронних органах. За даними видання, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби.

Журналісти намагалися отримати коментар Державного бюро розслідувань, проте на телефонні дзвінки поки не відповіли. Кореспонденти не змогли зв’язатися і з самим Дудіним.

Зараз дивляться

За непідтвердженою інформацією, затримання відбувалося в одній з областей на Заході України.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину наприкінці травня. Тоді глава держави сказав, що Дудін “не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни”.

Читайте
Як Росія реагуватиме на успіхи ЗСУ під час контрнаступу - три сценарії

Фото: Харківська ОВА

Джерело: Суспільне
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка