Колишнього начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна затримали
Колишнього начальника Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна затримали. Його підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби.
Про це виданню Суспільне новини повідомили два джерела у правоохоронних органах. За даними видання, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби.
Журналісти намагалися отримати коментар Державного бюро розслідувань, проте на телефонні дзвінки поки не відповіли. Кореспонденти не змогли зв’язатися і з самим Дудіним.
За непідтвердженою інформацією, затримання відбувалося в одній з областей на Заході України.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину наприкінці травня. Тоді глава держави сказав, що Дудін “не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни”.
Фото: Харківська ОВА