Колишнього начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна затримали

Вересень, 11 в 19:15

Колишнього начальника Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна затримали. Його підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби.

Про це виданню Суспільне новини повідомили два джерела у правоохоронних органах. За даними видання, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби.

Журналісти намагалися отримати коментар Державного бюро розслідувань, проте на телефонні дзвінки поки не відповіли. Кореспонденти не змогли зв’язатися і з самим Дудіним.

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За непідтвердженою інформацією, затримання відбувалося в одній з областей на Заході України.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину наприкінці травня. Тоді глава держави сказав, що Дудін “не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни”.

Фото: Харківська ОВА