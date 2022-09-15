Зеленський у деокупованому Ізюмі та вибухи у Кривому Розі, Запоріжжі й Одесі: що відбувається на 203-тю добу війни (онлайн)
14 вересня президент Володимир Зеленський приїхав до звільненого від російських окупантів міста Ізюм Харківської області, щоб підняти прапор України.
Україна звільнила щонайменше 8,5 тис. кв. км під час вересневого контрнаступу в Харківській області.
Тим часом Росія вперше з початку вторгнення відкрито визнала свою поразку під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області та продовжила обстрілювати українські населені пункти.
Так, Росія завдала ракетних ударів по Кривому Рогу, Запоріжжю та Одесі.
Масованого обстрілу уночі 14 вересня зазнав Миколаїв.
Російські окупанти атакували обласний центр, за попередніми даними, сімома ракетами типу С-300.
Пошкоджені школа, об’єкти інфраструктури та дві багатоповерхівки.
На території підприємства після влучання ворожого снаряду вогнем охопило виробничу будівлю та автівку.
За уточненими даними, двоє людей загинули, троє дістали поранення, ще трьом надали допомогу амбулаторно.
По Нікопольській та Марганецькій громадах Дніпропетровської області армія РФ випустила 75 снарядів із важкої артилерії.
Лише в Нікополі пошкоджено близько 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач.
Найважливіші події 204 доби повномасштабної війни Росії проти України читайте у текстовій онлайн-трансляції за 15 вересня.
На Харківському напрямку російські окупанти намагаються виставити оборону, щоб не допустити просування Збройних сил України. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у коментарі Фейгін Live.
– Все те саме – ми штурмуємо Лиман, кажуть російські представники. Розширюємо плацдарм оборони, кажуть російські представники, у парочці місць. Вони зосереджують навколо Сватового вузли. Тому що Сватове – це вузол оборони північної частини Луганської області. І якщо він звалиться – тоді звалиться вся їхня оборона, – переконаний Арестович.
Арестович вважає, що сьогоднішній ракетний удар по гідравлічних спорудах у Кривому Розі є спробою зупинити контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку.
– Вони сьогодні вліпили по греблі у Кривому Розі, очікуючи, що по Інгульцю піде хвиля, яка змиє наші понтони та переправи. Їх використовують наші війська для того, щоб діяти на цьому театрі. Це ознака, що там поступово наростає криза правому березі, – прокоментував Арестович.
Джерело: Фейгин Live
Російська армія вдарила ракетами по гідравлічних спорудах Кривого Рогу, внаслідок чого спостерігається значний виток води. Є ризик підтоплення будинків в Інгулецькому та Центрально-Міському районах.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами на місці удару спостерігається виток води 100 куб. м в секунду.
– Це значний об’єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів, – зазначив Тимошенко.
Заступник керівника Офісу президента запевнив, що рівень води на вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости. Крім того, спостерігають і за приватним сектором, будинки якого розташовані Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста, де є ризик підтоплення.
Представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева прокоментувала посилення репресій на тимчасово окупованому росіянами півострові і зазначила, що це нервова реакція агресорів на контрнаступ ЗСУ.
Так, окупаційний Бахчисарайський районний суд притягнув до відповідальності шістьох учасників весілля, на якому пролунала пісня Ой у лузі червона калина, а підконтрольний Кремлю так званий голова Криму Сергій Аксьонов опублікував відеозвернення, в якому заборонив включати та співати українські пісні на публічних заходах.
– Насправді нам здавалося до повномасштабного вторгнення, що далі нікуди (підсилювати репресії, – Ред.). Але ми бачимо, що починають вести переслідування за співи українських пісень на закритому заході. Це не мітинг, це демонстрація. Хоча зараз, фактично, наскільки ми розуміємо, людей звинувачуватимуть мало не у проведенні мітингу та намагатимуться застосовувати до них такі статті кримінального та адміністративного законодавства, – зазначила Ташева у коментарі НВ.
Вона підкреслила, що це вже навіть не твір Джорджа Оруелла 1984, про який згадують, коли порівнюють цю книгу про тоталітарне суспільство та сучасну Росію, а “рашизм”.
– За цей проукраїнський спротив, який ми бачимо протягом останніх півроку, людей активно починають переслідувати. Загалом ми бачили на території півострова різні форми громадянської активності – від жовто-блакитного манікюру до закидання запальним сумішами окупаційних адміністрацій, – перерахувала Таміла Ташева.
Представниця зазначила, що згідно із російським законодавством, яке незаконно намагаються застосовувати на тимчасово окупованому півострові, таких справ у Криму – вже понад 130.
– Такі форми протесту були на території Криму. Ми намагаємось моніторити судові процеси або стежити за тими справами, які перебувають у реєстрах судових. Судять людей за статтею 20.3.3 кодексу про адміністративні правопорушення РФ. Так звана стаття про фейки, яку було нововведено на території РФ, відповідно, і на території Криму. Хоча на території Криму вона насамперед почала діяти, – розповіла Ташева.
Вона наголосила, що справді видно посилення репресій проти кримчан, а також інших українців, яких туди вивезли з материкової частини країни.
– Звісно, це етнічні українці та кримські татари, які переслідуються на території півострова. Але таких заходів, коли б переслідували за пісні на весіллях, я не пам’ятаю протягом попередніх восьми років окупації. І щоб це мало масовий характер… – сказала представниця.
За її словами, це нервова реакція на те, що відбувається на фронті, на той контрнаступ, який наші Збройні Сили ведуть на території Харківщини.
– Відповідно, вони ж розуміють, що це неминуче буде (можливо, не так швидко), але на території Херсонщини далі. Звісно, це стосуватиметься і території Криму. Звичайно, вони відчули такий спекотний літній сезон, серпневий, з так званою бавовною, – резюмувала вона.
Таміла Ташева також стверджує, що окупанти з Кремля почали ставити питання кримським колаборантам і говорити їм про те, що вони не контролюють ситуацію.
– Вони ж казали, що ми всіх приборкали, все нормально, всі у нас ходять строєм. А тут, виявляється, якісь акції протесту, якийсь рух опору, є рух Жовта стрічка — якимось чином там працює, розповсюджує листівки. Це ж не може не сягати керівництва ФСБ і далі, – пояснила представниця президента.
Збройні сили України, ймовірно, звільнили село Киселівка у Херсонській області від російської армії.
Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українських військових і Херсон — це село Чорнобаївка, повідомив очільник обласної ради Олександр Самойленко.
Варто зазначити, що поки не було офіційних підтверджень про деокупацію Киселівки на Херсонщині від Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ чи Оперативного командування Південь.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов стверджує, що у Харківській області повністю звільнено від російських загарбників 16 громад, лише 6% території області залишаються тимчасово окупованими росіянами.
Про це глава Харківської ОВА сказав під час наради під головуванням президента Володимира Зеленського, йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.
– У регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано сім громад. Під окупацією залишається близько 6% території області, тоді як до контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини, – сказав Синегубов.
За його словами, в області проводять роботи з відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури, зокрема у звільнених населених пунктах. Відновлюються лінії електропостачання, мобільний зв’язок та робота медичних закладів.
Президент зазначив, що якнайшвидше відновлення електропостачання звільнених територій є вкрай важливим.
– Деокупація продовжується, тому потрібно підготувати зрозумілий план дій, щоб це було в інших районах, які звільнятимуть, – сказав Зеленський.
А міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у нараді у режимі відеоконференції, додав, що робота ремонтних бригад значною мірою залежить від темпів розмінування територій.
З огляду на цей факт президент закликав забезпечити роботу більшої кількості бригад енергетиків та працівників ДСНС для прискорення процесу відновлення.
Особливу увагу на нараді зосередили на питанні функціонування ТЕЦ та ТЕС у Харківській області.
У ході контрнаступу Збройних сил України у Харківській області четверта танкова армія Російської Федерації втратила половину своєї техніки під час відступу.
Про це повідомляють аналітики порталу Oryx, що базується в Нідерландах і займається перевіркою військової інформації з відкритих джерел, фотографій і відео.
– Російська елітна 4 гвардійська танкова армія, що розташувалася під Ізюмом, втратила приблизно половину своєї техніки, або майже 100 танків, з 6 по 10 вересня, в умовах контрнаступу українських військ у Харківській області, – сказано в повідомленні.
У Херсонській області російська армія завезла понад 100 одиниць техніки до Каховської гідроелектростанції.
Про це заявив радник очільника Херсонської ОВА та депутат облради Сергій Хлань. За його словами, ракетні системи залпового вогню HIMARS, якими ЗСУ завдають ударів по позиціях та техніці російських військ, вже напоготові.
– Херсонщина. Місцеві повідомляють, що орки навезли понад 100 одиниць техніки до Каховської ГЕС. Збираються щебенем засипати шлюз. Інженерне рішення так собі, але хай звозять — HIMARS напоготові, – зазначив Хлань.
Російські війська запустили по Кривому Рогу щонайменше вісім крилатих ракет, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Начальник військової адміністрації Олександр Вілкул закликав жителів Кривого Рогу дотримуватися спокою – ситуація контролюється.
– Ці тварі завдали удару по одному з об’єктів гідравлічної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що робити. Подача води на населення вже почалася. Якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом. Більш детально писати не можу – читають орки, – зазначив Вілкул.
З четверга, 15 вересня, між Балаклією та Харковом запрацює залізничне сполучення. Про це пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
– Перший тестовий поїзд Укрзалізниці вже прибув до Балаклії. Із завтрашнього дня працюватиме залізничне сполучення між містом та Харковом. З мобільним відділенням Нової Пошти до Ізюму привезли модуль Starlink для доступу до Інтернету. Місто повертається до життя, – повідомив Тимошенко.