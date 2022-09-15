22:16 -

Представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева прокоментувала посилення репресій на тимчасово окупованому росіянами півострові і зазначила, що це нервова реакція агресорів на контрнаступ ЗСУ.

Так, окупаційний Бахчисарайський районний суд притягнув до відповідальності шістьох учасників весілля, на якому пролунала пісня Ой у лузі червона калина, а підконтрольний Кремлю так званий голова Криму Сергій Аксьонов опублікував відеозвернення, в якому заборонив включати та співати українські пісні на публічних заходах.

– Насправді нам здавалося до повномасштабного вторгнення, що далі нікуди (підсилювати репресії, – Ред.). Але ми бачимо, що починають вести переслідування за співи українських пісень на закритому заході. Це не мітинг, це демонстрація. Хоча зараз, фактично, наскільки ми розуміємо, людей звинувачуватимуть мало не у проведенні мітингу та намагатимуться застосовувати до них такі статті кримінального та адміністративного законодавства, – зазначила Ташева у коментарі НВ.

Вона підкреслила, що це вже навіть не твір Джорджа Оруелла 1984, про який згадують, коли порівнюють цю книгу про тоталітарне суспільство та сучасну Росію, а “рашизм”.

– За цей проукраїнський спротив, який ми бачимо протягом останніх півроку, людей активно починають переслідувати. Загалом ми бачили на території півострова різні форми громадянської активності – від жовто-блакитного манікюру до закидання запальним сумішами окупаційних адміністрацій, – перерахувала Таміла Ташева.

Представниця зазначила, що згідно із російським законодавством, яке незаконно намагаються застосовувати на тимчасово окупованому півострові, таких справ у Криму – вже понад 130.

– Такі форми протесту були на території Криму. Ми намагаємось моніторити судові процеси або стежити за тими справами, які перебувають у реєстрах судових. Судять людей за статтею 20.3.3 кодексу про адміністративні правопорушення РФ. Так звана стаття про фейки, яку було нововведено на території РФ, відповідно, і на території Криму. Хоча на території Криму вона насамперед почала діяти, – розповіла Ташева.

Вона наголосила, що справді видно посилення репресій проти кримчан, а також інших українців, яких туди вивезли з материкової частини країни.

– Звісно, ​​це етнічні українці та кримські татари, які переслідуються на території півострова. Але таких заходів, коли б переслідували за пісні на весіллях, я не пам’ятаю протягом попередніх восьми років окупації. І щоб це мало масовий характер… – сказала представниця.

За її словами, це нервова реакція на те, що відбувається на фронті, на той контрнаступ, який наші Збройні Сили ведуть на території Харківщини.

– Відповідно, вони ж розуміють, що це неминуче буде (можливо, не так швидко), але на території Херсонщини далі. Звісно, ​​це стосуватиметься і території Криму. Звичайно, вони відчули такий спекотний літній сезон, серпневий, з так званою бавовною, – резюмувала вона.

Таміла Ташева також стверджує, що окупанти з Кремля почали ставити питання кримським колаборантам і говорити їм про те, що вони не контролюють ситуацію.