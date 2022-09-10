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Факти / Україна

Підняли прапор України: ЗСУ вибили окупантів з Куп’янська

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Підтверджено
Підняли прапор України: ЗСУ вибили окупантів з Куп’янська

Збройні сили України, схоже, вибили російських окупантів з міста Куп’янськ у Харківській області.

Про це, зокрема, повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

– Куп’янськ – це Україна. Слава ЗСУ! – написала вона і прикріпила фото українських захисників, ймовірно, на тлі якоїсь адміністративної будівлі в місті.

Зазначається, що це воїни 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

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У мережі поширюють ще одне фото, на якому українські військові з бойовим прапором 1 механізованого батальйону 92 ОМБр стоять на даху однієї з будівель, ймовірно у Куп’янську, а в них за спиною можна помітити національний прапор України.

Судячи зі знімків, у місті підняті українські стяги, водночас російські триколори зняті.

Оновлено 14:15. Служба безпеки України оприлюднила фото з Куп’янська, тим самим підтвердивши, що місто повернулося під контроль нашої держави.

–Спецпризначенці ЦСО “А” СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі! – сказано в повідомленні.

Інформацію про звільнення Куп’янська розповсюдила і пресслужба Верховної Ради України, посилаючись на віцеспікерку Олену Кондратюк.

Таке ж фото українських воїнів, зроблене, імовірно, в Куп’янську, опублікував у Twitter-акаунті спікер МЗС України Олег Ніколенко. Однак про звільнення міста він не написав, а закликав західних партнерів продовжувати надавати Україні зброю.

– Українські війська просуваються на Сході України, звільняючи нові міста та села. Їхня мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу приносить дивовижні результати. Вкрай важливо продовжувати надсилати зброю в Україну. Перемогти Росію на полі бою – означає здобути мир в Україні, – наголосив Ніколенко.

Варто зазначити, що від Генерального штабу ЗСУ наразі немає офіційного підтвердження про звільнення Куп’янська від російських військ.

Місто Куп’янськ є районним центром Куп’янського району Харківської області. Воно розташоване на річці Оскіл. Місто перебувало під окупацією військ РФ орієнтовно з 27 лютого.

Звільнення Куп’янська має важливе стратегічне значення, оскільки місто було ключовим залізничним центром для російської армії. Куп’янськ є другим найбільшим залізничним вузлом на Харківщині (після Харкова), що розташований неподалік кордону з РФ.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині триває від початку цього тижня. Він став неочікуваним для російських окупантів. 8 вересня було офіційно підтверджено, що ЗСУ вибили війська РФ з міста Балаклія.

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Фото: Nataliia Popova/Facebook

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