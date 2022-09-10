Вересень, 10 в 13:00

Збройні сили України, схоже, вибили російських окупантів з міста Куп’янськ у Харківській області.

Про це, зокрема, повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

– Куп’янськ – це Україна. Слава ЗСУ! – написала вона і прикріпила фото українських захисників, ймовірно, на тлі якоїсь адміністративної будівлі в місті.

Зазначається, що це воїни 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

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У мережі поширюють ще одне фото, на якому українські військові з бойовим прапором 1 механізованого батальйону 92 ОМБр стоять на даху однієї з будівель, ймовірно у Куп’янську, а в них за спиною можна помітити національний прапор України.

Судячи зі знімків, у місті підняті українські стяги, водночас російські триколори зняті.

Оновлено 14:15. Служба безпеки України оприлюднила фото з Куп’янська, тим самим підтвердивши, що місто повернулося під контроль нашої держави.

–Спецпризначенці ЦСО “А” СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі! – сказано в повідомленні.

Інформацію про звільнення Куп’янська розповсюдила і пресслужба Верховної Ради України, посилаючись на віцеспікерку Олену Кондратюк.

Таке ж фото українських воїнів, зроблене, імовірно, в Куп’янську, опублікував у Twitter-акаунті спікер МЗС України Олег Ніколенко. Однак про звільнення міста він не написав, а закликав західних партнерів продовжувати надавати Україні зброю.

– Українські війська просуваються на Сході України, звільняючи нові міста та села. Їхня мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу приносить дивовижні результати. Вкрай важливо продовжувати надсилати зброю в Україну. Перемогти Росію на полі бою – означає здобути мир в Україні, – наголосив Ніколенко.

Ukrainian troops are advancing in eastern Ukraine, liberating more cities and villages. Their courage coupled with Western military support brings astonishing results. It’s crucial to keep sending arms to Ukraine. Defeating Russia on the battlefield means winning peace in Ukraine pic.twitter.com/Mkr18soUmb — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 10, 2022

Варто зазначити, що від Генерального штабу ЗСУ наразі немає офіційного підтвердження про звільнення Куп’янська від російських військ.

Місто Куп’янськ є районним центром Куп’янського району Харківської області. Воно розташоване на річці Оскіл. Місто перебувало під окупацією військ РФ орієнтовно з 27 лютого.

Звільнення Куп’янська має важливе стратегічне значення, оскільки місто було ключовим залізничним центром для російської армії. Куп’янськ є другим найбільшим залізничним вузлом на Харківщині (після Харкова), що розташований неподалік кордону з РФ.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині триває від початку цього тижня. Він став неочікуваним для російських окупантів. 8 вересня було офіційно підтверджено, що ЗСУ вибили війська РФ з міста Балаклія.

Фото: Nataliia Popova/Facebook