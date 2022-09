Збройні сили України, схоже, вибили російських окупантів з міста Куп’янськ у Харківській області.

Про це, зокрема, повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

Зазначається, що це воїни 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

У мережі поширюють ще одне фото, на якому українські військові з бойовим прапором 1 механізованого батальйону 92 ОМБр стоять на даху однієї з будівель, ймовірно у Куп’янську, а в них за спиною можна помітити національний прапор України.

Судячи зі знімків, у місті підняті українські стяги, водночас російські триколори зняті.

Оновлено 14:15. Служба безпеки України оприлюднила фото з Куп’янська, тим самим підтвердивши, що місто повернулося під контроль нашої держави.

Інформацію про звільнення Куп’янська розповсюдила і пресслужба Верховної Ради України, посилаючись на віцеспікерку Олену Кондратюк.

Таке ж фото українських воїнів, зроблене, імовірно, в Куп’янську, опублікував у Twitter-акаунті спікер МЗС України Олег Ніколенко. Однак про звільнення міста він не написав, а закликав західних партнерів продовжувати надавати Україні зброю.

Ukrainian troops are advancing in eastern Ukraine, liberating more cities and villages. Their courage coupled with Western military support brings astonishing results. It’s crucial to keep sending arms to Ukraine. Defeating Russia on the battlefield means winning peace in Ukraine pic.twitter.com/Mkr18soUmb

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 10, 2022