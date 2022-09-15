Обстріли гідротехнічних споруд у Кривому Розі та візит Зеленського в Ізюм: що відбувається на 204-й день війни (онлайн)

Через удар окупантів по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі стався значний витік води, існує ризик підтоплення окремих районів.

Українські сили оборони звільнили Киселівку на Херсонщині. Тепер між ЗСУ та Херсоном залишилась лише Чорнобаївка.

Міноборони оновило дані, згідно з якими під час наступу ЗСУ на Харківщині було звільнено 388 населених пунктів та близько 8,5 тис. кв. км.

Разом з українськими воїнами, що звільняли місто, Володимир Зеленський підняв прапор над деокупованим Ізюмом.

Російські загарбники відключили мобільний інтернет на окупованих територіях Луганської області через контрнаступ ЗСУ на низці напрямків.