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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Обстріли гідротехнічних споруд у Кривому Розі та візит Зеленського в Ізюм: що відбувається на 204-й день війни (онлайн)

Обстріли гідротехнічних споруд у Кривому Розі та візит Зеленського в Ізюм: що відбувається на 204-й день війни (онлайн)

Через удар окупантів по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі стався значний витік води, існує ризик підтоплення окремих районів.

Українські сили оборони звільнили Киселівку на Херсонщині. Тепер між ЗСУ та Херсоном залишилась лише Чорнобаївка.

Міноборони оновило дані, згідно з якими під час наступу ЗСУ на Харківщині було звільнено 388 населених пунктів та близько 8,5 тис. кв. км.

Разом з українськими воїнами, що звільняли місто, Володимир Зеленський підняв прапор над деокупованим Ізюмом.

Російські загарбники відключили мобільний інтернет на окупованих територіях Луганської області через контрнаступ ЗСУ на низці напрямків.

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00:10 - 15 вересня

Співвідношення втрат Збройних сил України та окупаційних військ РФ під час контрнаступу українських захисників у Харківській області складає один до дев’яти чи один до 10.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі 24 каналу.

– Можу сказати цифри втрат супротивника по відношенню до наших втрат, саме за цей період, один до дев’яти чи один до десяти. На одного нашого загиблого воїна припадає 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю, – сказав секретар РНБО.

Олексій Данілов назвав цей показник “цікавим”, оскільки, за правилами війни, під час наступу сили, що атакують, втрачають значно більше людей, ніж під час оборони. Втім, український контрнаступ продемонстрував зворотну ситуацію при наступі на Харківському напрямку.

– Ми ламаємо багато стереотипів. І для представників країн НАТО, і для наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, нашого суспільства, – сказав він.

Олексій Данілов вважає, що не кожна країна здатна на такі показники під час бойових дій.

– Наша країна показує яскравий приклад для всього світу, як треба захищати свою Батьківщину, – резюмував секретар РНБО.

Джерело24 канал

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