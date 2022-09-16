Вересень, 16 в 18:39

Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму, інакше катування та вбивства цивільних людей на всій території, куди увійшла Росія, можуть продовжитись.

Про це заявив Володимир Зеленський з приводу знайденого масового поховання поблизу Ізюма.

– Сьогодні у нашому місті Ізюм Харківської області працюють усі наші служби: слідчі, прокурори, експерти. Сьогодні в Ізюмі більше сотні журналістів, як українських, так і міжнародних. Сьогодні світ має побачити, що залишила після себе російська армія. Чергове масове поховання убитих людей: дітей і дорослих, цивільних і військових. Закатованих, розстріляних, убитих обстрілами. Там поховані навіть ціли родини – мати, батько та донька. Понад 400 могил у лісі біля Ізюма. Ми ще точно не знаємо, скільки там тіл. Ексгумація тільки почалась, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що сьогодні вже є докази чергових звірств, які були скоєні під час російської окупації.

Зараз дивляться

– Тіло людини, яку задушили мотузкою, так з мотузкою на шиї і закопали. Тіла зі зламаними руками, з іншими слідами знущань. Братська могила з убитими військовими – 17 тіл. Частина з них з явними слідами катувань, – сказав президент.

Він наголосив, що світ має це побачити і дізнатись, що Росія залишає сліди звірств та терору на окупованих територіях.

– Ви бачили Бучу, ви бачили Маріуполь, а тепер – Ізюм. Скільки ще це може продовжуватись, скільки ще місць мають створити російські терористи, перш ніж світ їх зупинить? Сьогодні я звертаюсь до усіх: до США та Європи, до політиків та суспільств, до ООН та усіх міжнародних організацій, до лідерів держав і кожної звичайної людини, яка цінує життя. Сьогодні немає тільки одного – визнання правди, визнання Росії державою – спонсором тероризму, – додав Володимир Зеленський.

Український лідер нагадав, що Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі, і жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей, як РФ.

– Це треба визнати юридично, треба діяти. Якщо такого визнання Росії державою – спонсором тероризму не буде, це буде зрадою усіх, хто був убитий російськими силами, хто був закатований, хто був похований в численних братських могилах по всій території, на яку зайшли російські солдати. Треба діяти, щоб Буча, Маріуполь та Ізюм більше не повторювались. Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму. Інакше її терор не зупинити, – резюмував він.

Напередодні українські правоохоронці знайшли у звільненому Ізюмі масове поховання на понад 400 могил.

Протягом 16 вересня до братської могили в деокупованому місті Харківщини мають прибути журналісти з усього світу, щоб незалежно висвітлити сліди російської окупації.