Важкі бої ще попереду: у Пентагоні сказали, коли Україна отримає NASAMS
Дві батареї зенітно-ракетних систем NASAMS будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.
Про це 16 вересня заявив прессекретар Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер.
– Два комплекси NASAMS, як очікується, будуть доставлені (в Україну. – Ред.) протягом двох наступних місяців або щось на кшталт цього. Ці оборонні комплекси ще більше посилять захист України від повітряних загроз, – сказав він.
Речник Пентагону додав, що за оцінками оборонного відомства США, Україна закріплює свої здобутки після вдалого контрнаступу на Харківщині.
– Українці продовжують контрнаступальні операції, переважно на півночі, в районі Харкова, та на півдні – в Херсонській області. За нашими оцінками, українці закріплюють свої здобутки після повернення великих масивів території, а росіяни намагаються зміцнити свої оборонні лінії, – сказав Патрік Райдер.
За його словами, український контрнаступ на півдні України йде “продумано та прораховано”.
При цьому він додав, що ЗСУ доведеться вступити ще у багато важких боїв.
Коментуючи оголошений напередодні новий пакет військової допомоги для України вартістю $600 млн, Патрік Райдер заявив, що чутки про неможливість Сполучених Штатів забезпечувати Київ зброєю через скорочення запасів зброї не відповідають дійсності.
Джерело: Department of Defense
Фото: kongsberg