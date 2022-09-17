Вересень, 16 в 23:14

Дві батареї зенітно-ракетних систем NASAMS будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.

Про це 16 вересня заявив прессекретар Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер.

– Два комплекси NASAMS, як очікується, будуть доставлені (в Україну. – Ред.) протягом двох наступних місяців або щось на кшталт цього. Ці оборонні комплекси ще більше посилять захист України від повітряних загроз, – сказав він.

Речник Пентагону додав, що за оцінками оборонного відомства США, Україна закріплює свої здобутки після вдалого контрнаступу на Харківщині.

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– Українці продовжують контрнаступальні операції, переважно на півночі, в районі Харкова, та на півдні – в Херсонській області. За нашими оцінками, українці закріплюють свої здобутки після повернення великих масивів території, а росіяни намагаються зміцнити свої оборонні лінії, – сказав Патрік Райдер.

За його словами, український контрнаступ на півдні України йде “продумано та прораховано”.

При цьому він додав, що ЗСУ доведеться вступити ще у багато важких боїв.

Коментуючи оголошений напередодні новий пакет військової допомоги для України вартістю $600 млн, Патрік Райдер заявив, що чутки про неможливість Сполучених Штатів забезпечувати Київ зброєю через скорочення запасів зброї не відповідають дійсності.

Джерело: Department of Defense

Фото: kongsberg