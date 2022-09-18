Вересень, 18 в 17:17

Російські окупанти почали використовувати на території України іранські дрони Shahed 136. БПЛА-камікадзе важко збивати, але ЗСУ шукатиме методи, щоб їм протидіяти.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, іранський дрон здатен ефективно вражати цілі. Його дальність складає до 2 тис. км.

Зараз дивляться

– Це нові виклики для нашої системи протиповітряної оброни. Але будуть шукатися різні прийоми та методи протидії, – зазначив Ігнат.

Він також нагадав, що ЗСУ на Харківщині знищили перший іранський ударний БПЛА. Фахівці вивчатимуть, з чого складається дрон.

На питання, скільки РФ отримала від Ірану цих безпілотників, Ігнат відповів, що зазвичай їх передають у великій кількості. Але у будь-якому випадку ЗСУ буде їм протидіяти.

Нагадаємо, що видання WSJ повідомило, що іранські дрони-камікадзе створюють нову загрозу для української техніки на фронті.

Фото: kms_d4k