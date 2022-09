Вересень, 17 в 13:28

15 вересня головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що після звільнення від російських окупантів у місті Ізюм було виявлено масове похання, що містить близько 440 могил.

Сьогодні спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що жертв може бути більше. Адже не виключено, що в деяких могилах може бути кілька тіл.

За його словами, загалом трагедія у Харківській області щонайменше у кілька разів більш масштабна, ніж Буча.

Світові лідери після побаченого почали реагувати на нові злочини російської окупаційної армії.

Так, держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter написав, що інформація про масове поховання в Ізюмі викликають жах і розривають серце. На його думку, світ повинен активізувати підтримку мужніх українців.

Reports of a mass grave with 440 men, women, and children in Izyum, Ukraine are heartbreaking and should galvanize our support to the brave Ukrainians seeking to liberate their homeland. We stand with Ukraine in pursuing accountability for these crimes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 16, 2022

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз глибоко шокований масовими похованнями. Він запевнив, що всі причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності.

Deeply shocked by mass graves discovered by Ukrainian authorities with over 440 bodies in #Izyum, recently liberated from invading Russian military. Russia‘s leadership & all those involved will be held accountable. EU supports every effort to this end. https://t.co/IgpGTCACCD — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 16, 2022

Президент Франції Еммануель Макрон засудив звірства, скоєні в Ізюмі під час російської окупації. Він наголосив на необхідності покарати усіх винних, оскільки немає миру без справедливості.

I condemn in the strongest possible terms the atrocities committed at Izium in Ukraine under the Russian occupation. The perpetrators will be held responsible for their actions. There is no peace without justice. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 16, 2022

Президент Естонії Алар Каріс написав, що масове поховання в Ізюмі є доказом воєнних злочинів Росії. Він наголосив, що світ не повинен заспокоїтися, доки винні не постануть перед судом.

– Жорстокість і нескінченні людські страждання. Неможливо передати словами той жах, який російські солдати залишають в Україні, – написав глава Естонії у Twitter.

Brutality and endless human suffering, impossible to put in words the horror Russian soldiers leave behind in #Ukraine️ . #Izyum mass grave is another proof of #WarCrimes. Our duty is to ensure accountability, we´ll not rest before those responsible will be brought to justice. — Alar Karis (@AlarKaris) September 16, 2022

Президент Литви Гітанас Науседа закликав усіма силами допомогати Україні, щоб зупинити вбивства мирних жителів і війну.

– Черговий доказ російської жорстокості – відкриття масових могил і катівень в Ізюмі. Окупанти сіють нещастя та смерть скрізь, де з’являються. Вони роблять це сьогодні, зроблять і завтра, – написав він.

Another proof of ????????brutality, discovery of mass graves &torture chambers in #Izium. Occupiers spread misery &death wherever they appear. They do it today, will do it tomorrow. We must help????????by all means necessary! We must stop the killing of civilians &the war! REUTERS/O.Khomenko pic.twitter.com/oBy2APeff9 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 16, 2022

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою, тому важливо посилювати проти неї санкції.

Mass graves in #Izyum #Ukraine prove that #Russia is a terrorist state. We must continue to support #Ukraine, hold Russia and its officials accountable and decide on further sanctions, including European vide visa and entry restrictions for Russian citizens — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 16, 2022

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що інформація про масові поховання в Ізюмі жахає та розриває серце.

The reports of mass graves in Izyum, Ukraine are horrifying and heartbreaking. Canada condemns these abhorrent atrocities. We’ll keep working with partners to hold the perpetrators to account, and we’ll continue to be there for the people of Ukraine. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 17, 2022

Тим часом американські аналітики Інституту вивчення війни не виключають, що Україна під час звільнення окупованих територій, імовірно, і надалі знаходитиме докази російських військових злочинів і звірств, як у Бучі та Ізюмі.