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Факти / Україна

Черговий доказ жорстокості РФ: світові лідери про масове поховання в Ізюмі

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Черговий доказ жорстокості РФ: світові лідери про масове поховання в Ізюмі
Фото: УНІАН

15 вересня головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що після звільнення від російських окупантів у місті Ізюм було виявлено масове похання, що містить близько 440 могил.

Сьогодні спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що жертв може бути більше. Адже не виключено, що в деяких могилах може бути кілька тіл.

За його словами, загалом трагедія у Харківській області щонайменше у кілька разів більш масштабна, ніж Буча.

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Світові лідери після побаченого почали реагувати на нові злочини російської окупаційної армії.

Так, держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter написав, що інформація про масове поховання в Ізюмі викликають жах і розривають серце. На його думку, світ повинен активізувати підтримку мужніх українців.

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз глибоко шокований масовими похованнями. Він запевнив, що всі причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив звірства, скоєні в Ізюмі під час російської окупації. Він наголосив на необхідності покарати усіх винних, оскільки немає миру без справедливості.

Президент Естонії Алар Каріс написав, що масове поховання в Ізюмі є доказом воєнних злочинів Росії. Він наголосив, що світ не повинен заспокоїтися, доки винні не постануть перед судом.

– Жорстокість і нескінченні людські страждання. Неможливо передати словами той жах, який російські солдати залишають в Україні, – написав глава Естонії у Twitter.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав усіма силами допомогати Україні, щоб зупинити вбивства мирних жителів і війну.

– Черговий доказ російської жорстокості – відкриття масових могил і катівень в Ізюмі. Окупанти сіють нещастя та смерть скрізь, де з’являються. Вони роблять це сьогодні, зроблять і завтра, – написав він.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою, тому важливо посилювати проти неї санкції.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що інформація про масові поховання в Ізюмі жахає та розриває серце.

Тим часом американські аналітики Інституту вивчення війни не виключають, що Україна під час звільнення окупованих територій, імовірно, і надалі знаходитиме докази російських військових злочинів і звірств, як у Бучі та Ізюмі.

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