Оголошення загальної мобілізації буде значним ударом по режиму Путіна – розвідка

Вересень, 20 в 14:28

Оголошення загальної мобілізації буде значним ударом по режиму Володимир Путіна.

Адже це означатиме визнання, що Росія не змогла виконати всі поставленні завдання, що “спеціальна операція” не досягла результату, і те, що йде реальна війна.

Про це представник ГУР МО України, генерал-майор Вадим Скібіцькій розповів під час інтерв’ю виданню Kyiv Post.

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— Оголосити загальну мобілізацію – значить оголосити війну Україні, та визнати те, що Росія є країною-агресором. Наразі ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у РФ. Зюганов та інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію. Знову ж таки, при цьому вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України, – каже Скібіцькій.

За його словами, Росія розуміє, що для захоплення усієї території України, що є її основною метою, рано чи пізно необхідно буде залучати додаткові ресурси.

Водночас, на думку генерал-майора, оголошення загальної мобілізації в РФ буде на руку Україні, адже наразі в РФ протестні настрої слабкі, але молодь йти воювати не хоче.

— Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що здебільшого підтримують війну режиму Путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь 20-30 років. Тому саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже, наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни.

Скібіцькій наголосив, що ресурс у Росії вичерпний, тому українські захисники намагатимуться завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом.

Джерело: Kyiv Post