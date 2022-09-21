Вересень, 21 в 8:57

За даними Інституту вивчення війни ISW, президент РФ прагне анексії окупованих територій та проведення “референдумів” щодо приєднання до Росії, щоб стримувати контрнаступ українських військових, оголосивши його “нападом на Росію”.

Ключові висновки аналітиків вивчення війни ISW:

Призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили про проведення “референдуму” щодо приєднання до Росії, голосування за яке відбудеться 23-27 вересня.

Плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію. Путін, ймовірно, має намір покращити можливості формування російських військ, закликаючи російський народ добровольцями йти на війну нібито для захисту новозаявленої території Росії.

Українські сили продовжували перешкоджати зусиллям Росії відновити наземні лінії зв’язку через річку Дніпро в Херсонській області.

Ймовірно, російські війська атакують українську гідротехнічну інфраструктуру в Харківській та Луганській областях, щоб загрожувати українським позиціям уздовж річки Сіверський Донець.

20 вересня російські війська здійснили наземний обстріл Донецької області.

Російські війська 20 вересня не проводили підтверджених наземних атак на захід від Гуляйполя та продовжували звичайні артилерійські удари по всій Запорізькій області.

Російські війська продовжують погіршувати свої можливості формування сил, канібалізувати навчальні елементи для ведення бойових дій в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 210-ту добу.

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Джерело: ISW