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Факти / Україна / Суспільство

Україна звільнила полонених військових – перші фото

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна звільнила полонених військових – перші фото
Фото: Факти ICTV

Україна звільнила полонених військових, серед яких захисники Маріуполя та заводу Азовсталь. У мережі з’явилися перші фотографії після обміну.

– Пишуть ще про багатьох наших звільнених. Чекаємо на подальші новини, – повідомив громадський активіст і відеоблогер Сергій Стерненко.

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У мережі повідомляють, що серед звільнених є Катерина Поліщук, більш відома як Пташка завдяки своєму співу в стінах заводу Азовсталь.

Зокрема, повернули очільника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна та захисника Азовсталі Михайла Діанова.

У соцмережах повідомляють, що з російського полону повернули й “фотографа Азовсталі” Дмитра Козацького.

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