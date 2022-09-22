Україна звільнила полонених військових – перші фото
Фото: Факти ICTV
Україна звільнила полонених військових, серед яких захисники Маріуполя та заводу Азовсталь. У мережі з’явилися перші фотографії після обміну.
– Пишуть ще про багатьох наших звільнених. Чекаємо на подальші новини, – повідомив громадський активіст і відеоблогер Сергій Стерненко.
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У мережі повідомляють, що серед звільнених є Катерина Поліщук, більш відома як Пташка завдяки своєму співу в стінах заводу Азовсталь.
Зокрема, повернули очільника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна та захисника Азовсталі Михайла Діанова.
У соцмережах повідомляють, що з російського полону повернули й “фотографа Азовсталі” Дмитра Козацького.