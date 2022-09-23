Вересень, 23 в 14:43

Організовані нашвидкуруч, під пильним наглядом озброєних осіб – так російські окупанти проводять псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях України.

Про це поінформував під час спілкування з журналістами очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він назвав цю ситуацію “абсолютним сюром”, адже псевдореферендуми РФ не мають нічого спільного з нормами цивілізованих демократичних країн. Гайдай із посиланням на повідомлення від людей з окупованих територій розповів, що так звані “виборчі комісії” супроводжують особи зі зброєю.

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Людей не випускають з окупованих населених пунктів. А в разі, якщо українці не відчиняють двері, рашисти погрожують їх вибити.

– Міста закривають, щоб люди не могли виїхати. Це в нас інформація з Луганщини. Таксистів змушують розвозити оці “виборчі комісії”. Роблять обхід по будинках та квартирах. Є відео, як вони пропонують людям голосувати, але на відео не видно, хто саме пропонує. Можливо, там за спиною тієї людини, яка пропонує, стоїть озброєна особа, й не одна. Якщо не відчинять двері, але “комісія” знає, що там хтось є, можуть навіть вибивати їх, – поінформував Гайдай.

Він додав, що коли в так званому “бюлетені” людина ставить галочку навпроти “ні”, тобто голосує проти “приєднання” до РФ, її записують до окремого “блокноту”. Тобто відбувається фейковий референдум під примусом.

За словами Гайдая, людям на тимчасово окупованих територіях щось порадити в цій ситуації важко, з огляду на те, що так зване голосування відбувається під дулом автоматів. Водночас він нагадав, що неодноразово закликав мешканців Луганщини евакуюватися. А тепер усіх чоловіків, які залишилися на окупованих територіях, мобілізують в армію РФ.

За словами Гайдая, є дві причини, чому РФ вирішила швидко провести псевдореферендуми:

1. Успіхи Збройних сил України на фронті. В Москві почали розуміти, що втрачають тимчасово окуповані українські території.

– І для того, щоб хоч якось їх “зафіксувати”, вони спустили згори цей наказ усім гауляйтерам в усіх окупованих областях нашвидкуруч провести “референдуми”, – зазначив Гайдай.

2. Значні втрати армій РФ у війні проти України. За даними Гайдая, за трохи більше ніж пів року російські війська втратили понад 150 тис. солдатів. З них більш ніж 50 тис. – це незворотні втрати, загиблі, а понад 100 тис. – це ті солдати, які отримали важкі поранення.

На цьому тлі відбулася блискавична операція ЗСУ в Харківській області, коли окупанти втікали, залишили сотні одиниць важкої техніки. Гайдай уточнив, що “там тисячі полонених”, і поразка на Харківщині стала для росіян “ганьбою на все життя”.

Він наголосив, що ні Україна, ні весь цивілізований світ не визнають результатів цих псевдореферендумів. Водночас Гайдай пояснив, що РФ після їх проведення може оголосити про “напад” України на начебто “російські”, а насправді окуповані території півдня та сходу нашої держави. Таким чином Кремль спробує мобілізувати на війну більше росіян.

– Швидше за все цифра як людей, які взяли участь, так і тих “позитивних” галочок буде за 80%. Але що це змінить? У них проблема з мобілізацією, тому вони оголосять найближчим часом, що Україна “напала” на Росію. Проте ми вже звикли до втілення в реальному житті такого оруельського сценарію, – заявив Гайдай.

Як відомо, підконтрольні Кремлю терористичні формування “ЛДНР”, а також гауляйтери на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей оголосили псевдореферендуми про “приєднання” до РФ. Фейкові голосування відбудуться з 23 по 27 вересня.