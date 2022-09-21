Вересень, 21 в 17:59

Останні погрози Кремля, зокрема щодо ядерної зброї, не змусять Україну відмовитися від звільнення своїх територій.

Про це поінформував український лідер Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Президент зазначив, що не збирається скасовувати плани з відвоювання тимчасово окупованих РФ територій.

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– Ми будемо діяти згідно з нашими планами крок за кроком. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію, – наголосив Зеленський.

Коментуючи проголошення РФ псевдореферендумів на захоплених територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, президент звернув увагу, що майже весь світ їх не визнає.

– Це фіктивні референдуми, 90% держав світу їх не визнають, – заявив Зеленський.

Як відомо, напередодні, 20 вересня, з’явилася інформація, що підконтрольні Кремлю терористичні формування “ЛДНР”, а також маріонетки на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей “вирішили” провести псевдореферендуми про “приєднання” до РФ.

Зранку 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ та наміри призвати до армії “300 тис. резервістів”. Він також пригрозив застосувати ядерну зброю “в разі загрози територіальній цілісності” РФ.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, президент РФ хоче проведення “референдумів”, щоб стримувати контрнаступ українських військових, оголосивши його “нападом на Росію”.