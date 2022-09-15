Вересень, 15 в 17:46

Виїзд за кордон для студентів міжнародних вишів був частково обмежений, зокрема, через численні підробки документів.

Як повідомив Фактам ICTV речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, обмеження почало діяти з 14 вересня.

За його словами, таке рішення надійшло до ДПС від вищого військового керівництва.

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– На даний момент така категорія, як “студенти”, не може перетнути кордон на виїзд з України, допоки це не буде внормовано окремо рішенням уряду і не будуть внесені зміни в постанову №57, – пояснив Демченко.

Досі право виїхати на навчання за кордон мали студенти, які вступили до іноземних вишів до 24 лютого. Зробити такий виняток просив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тому цю категорію студентів, за словами речника ДПС Андрія Демченка, пропускали.

– Від вчорашнього дня, за рішенням вищого військового керівництва, також прийнято рішення про відмову в перетині кордону і тим, хто навчався до 24 лютого. Зважаючи на те, що навчання вже розпочалося, ті, кому це було вкрай необхідно, вже мали можливість залишити межі України, – каже Демченко.

На рішення заборонити виїзд, за словами Андрія Демченка, вплинуло також і те, що прикордонники фіксували численні підробки документів.

– Щоденно виявлялися особи, які намагалися використати підробні документи, зазначаючи, що вони є студентами, і в такий спосіб намагалися незаконно покинути межі України. За такі дії передбачена карна відповідальність, протягом місяця таких підробок могло бути виявлено сотні, – каже Демченко.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким чоловіків можуть випускати за кордон в разі щомісячного фінансового внеску на підтримку Збройних сил України.