Тема зимового одягу для ЗСУ зникне з обговорення за кілька тижнів – Міноборони

Вересень, 27 в 13:40

Тема забезпечення українських захисників зимовим одягом зникне з обговорення в суспільстві за кілька тижнів, бо питання буде вирішене.

У цьому в ефірі загальнонаціонального телемарафону запевнила українців заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Заступниця очільника оборонного відомства нагадала, що так само користувачі соціальних мереж раніше переймались забезпеченням ЗСУ бронежилетами, а зараз не просто на забезпеченні, а в запасі – 135 тис. одиниць.

Така ж ситуація із зимовим одягом, додає Ганна Маляр.

Нині всі контракти, необхідні для забезпечення ЗСУ зимовим одягом, укладено. Великі партії зимової форми уже надходять.

– До повномасштабного вторгнення РФ професійна армія України налічувала 215 тис. військових. А потім було мобілізовано сотні тисяч людей, яких потрібно забезпечити, – пояснює заступниця міністра оборони України.

У жодного з виробників – ані в Україні, ані у країнах Заходу – немає такої кількості одягу на складі, щоб його можна було просто купити й привезти.

– Усі ці замовлення відшиваються, бо їх немає стільки у готовому вигляді. А пошив та логістика потребують певного часу, – каже Ганна Маляр.

Однак уже за кілька тижнів українські військові будуть забезпечені зимовим одягом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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