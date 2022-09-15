Міноборони завершує виплати бойових за серпень, почалось постачання зимового одягу для ЗСУ

Вересень, 15 в 20:05

Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців та додаткові виплати за службу в період воєнного стану (30 тис. грн) на сьогодні профінансовані на 100%, так званих бойових (100 тис. грн) – на 93%, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Залишок бойових у найближчі дні буле нараховано. Гроші є, але трохи затримуються документи з частин, – пояснила вона.

Маляр також розповіла, що Міноборони ще з літа почало закуповувати невеликими партіями зимовий одяг для ЗСУ.

Зараз дивляться

– Станом на зараз всі контракти укладено, і вже почалось значне за обсягами постачання. Наприклад, зараз Командування сил логістики ЗСУ розвантажує і ставить на облік цілий караван транспорту з зимовими речами, які закуповував заступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов, – додала вона.

Йдеться про більш як 100 тис. флісок, 200 тис. комплектів термобілизни та 180 тис. трусів, окремо – форма, штани та сорочки, уточнила заступниця глави Міноборони.

До кінця тижня все буде відображено в обліку, а далі – розподілятиметься.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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