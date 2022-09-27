РФ залишилась без важливої розв’язки: ЗСУ відбили Куп’янськ-Вузловий на Харківщині

Вересень, 27 в 12:17

27 вересня стало відомо, що Збройні сили України звільнили селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області.

Інформацію про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, після звільнення Куп’янська-Вузлового трішки менше 6% Харківської області залишається тимчасово окупованими.

Куп’янськ-Вузловий був принциповим і досить важливим напрямком для окупантів, тому що це одна з найбільших логістичних залізничних розв’язок на території області.

Селище російські загарбники захопили в перші години повномасштабного вторгнення й дуже потужно обороняли.

– Завдяки успішній військовій операції наші ЗСУ цю розв’язку окупантів відбили й фактично повністю контролюють, – наголосив Олег Синєгубов.

Керівник ОВА додає: кожен метр української землі звільняється важко, тому що ворог не відступає, постійно намагається перегрупуватися та стягує резерви.

– Тому кожен успіх – це подвиг наших військових, – констатує очільник області.

Крім Куп’янська-Вузлового, для армії РФ принциповою була й так звана ізюмська висота – шлях, яким вони спрямовували військову техніку на територію Донецької та Луганської областей, щоб посилювати там свою військову присутність.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 216-ту добу.

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