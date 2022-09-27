РФ залишилась без важливої розв’язки: ЗСУ відбили Куп’янськ-Вузловий на Харківщині
27 вересня стало відомо, що Збройні сили України звільнили селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області.
Інформацію про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, після звільнення Куп’янська-Вузлового трішки менше 6% Харківської області залишається тимчасово окупованими.
Куп’янськ-Вузловий був принциповим і досить важливим напрямком для окупантів, тому що це одна з найбільших логістичних залізничних розв’язок на території області.
Селище російські загарбники захопили в перші години повномасштабного вторгнення й дуже потужно обороняли.
– Завдяки успішній військовій операції наші ЗСУ цю розв’язку окупантів відбили й фактично повністю контролюють, – наголосив Олег Синєгубов.
Керівник ОВА додає: кожен метр української землі звільняється важко, тому що ворог не відступає, постійно намагається перегрупуватися та стягує резерви.
– Тому кожен успіх – це подвиг наших військових, – констатує очільник області.
Крім Куп’янська-Вузлового, для армії РФ принциповою була й так звана ізюмська висота – шлях, яким вони спрямовували військову техніку на територію Донецької та Луганської областей, щоб посилювати там свою військову присутність.
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