Плачков: Окупанти замінували Запорізьку АЕС, атомні блоки – у стані холодної зупинки

Жовтень, 04 в 18:32

Екс-голова Держінспекції ядерного регулювання Григорій Плачков заявив, що російські військові замінували Запорізьку АЕС.

За його словами, всі атомні блоки Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки.

– Ми отримуємо повідомлення про знущання з персоналу станції, а також про спроби Росії перевести ЗАЕС під юрисдикцію федерації. Також відомо, що перший та другий блоки заміновані, – каже Плачков.

Плачков наголосив, що передбачити дії окупантів складно, бо вони навіть допустили підриви мін на території станції.

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Екс-керівник упевнений, що тиснути на РФ необхідно всіма можливими засобами.

– Не спрацювала архітектура ядерної безпеки. Її не зупинили, ані міжнародні договори, ані Женевські конвенції. Якщо Росія так поводиться, світові вже немає іншого виходу, як виключати цю країну-окупанта з шановних міжнародних організацій, – додав Плачков.

Джерело: Медіацентр