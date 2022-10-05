Жовтень, 05 в 18:40

Ніч проти 5 жовтня для жителів Київщини виявилася неспокійною, оскільки російські окупанти атакували Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе.

12 ударних безпілотників типу Shahed-136 прилетіли з південного напрямку. І хоч шість з них ЗСУ вдалося збити, решта дісталися цілі.

Детальніше про те, що сталося у Білій Церкві, чим небезпечні дрони-камікадзе Shahed-136 та чому РФ змінила тактику – читайте далі у матеріалі.

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Атака дронів Shahed-136 на Білу Церкву

Під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 01:33, жителі Білої Церкви почули характерні звуки польоту іранських безпілотників, а згодом – шість вибухів.

Як повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, внаслідок атаки пошкоджень зазнали три будівлі інфраструктури.

На місці влучань спалахнули пожежі, які вранці оперативно ліквідували. Одна людина постраждала, наразі вона перебуває в лікарні в стані середньої важкості.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, перш ніж запустити дрони-камікадзе аж у Київську область, росіяни кілька тижнів перевіряли реакцію ЗСУ ударами по Одеській та Миколаївській областях.

– Противник шукає слабкі місця в нашій протиповітряній обороні, застосовує різні тактичні прийоми. Чим більше дронів летять одночасно, тим більше шансів у них долетіти. Вони можуть летіти кучно – це буде одна мітка на радарі, а в цій мітці 5 штук одразу. Вони можуть облітати, шукаючи слабкі місця. Розвідка противника не спить – як наземна, так і повітряна, – сказав він.

Також Ігнат припустив, що на озброєнні російської армії можуть бути сотні таких БПЛА.

– Була інформація щодо чотирьох бортів. Якщо відштовхуватись від інформації про чотири військово-транспортні літаки, то може йтися про сотні Shahed-136, які вони маркують як Герань. Можливо, ще налагодили інші шляхи постачання, – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Після чергової атаки РФ президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 жовтня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого розглянули протидію новим видам озброєння, яке використовує країна-агресор.

– На засіданні обговорили інформацію від розвідки, штабу ЗСУ та командувачів військ оперативних напрямків щодо обстановки на фронті, стабілізації ситуації у щойно деокупованих районах, розглянули плани для подальшого звільнення українських територій. Проаналізували актуальні потреби Сил оборони в матеріально-технічному забезпеченні та перебіг підготовки військ до зимового періоду, – повідомили в Офісі президента.

Військовий експерт Олександр Коваленко в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV зазначив, що ЗСУ можуть досить ефективно протистояти іранським БПЛА, оскільки вже зник “ефект неочікуваності”.

– На сьогодні алгоритми протидії вже розробляються. Якщо йдеться про атаки на Одеську область, то ми вже бачимо досить високий рівень знищення цих БПЛА – 90-100%. Цього разу було використано більш ніж два пакети. Один пакет БПЛА Shahed-136 – це п’ять дронів, а вони використали 12. Вони змогли пробити нашу ППО саме за рахунок цього, шість БПЛА було знищено, а шість досягли своєї мети, – сказав він.

За словами Коваленка, на початку повномасштабного вторгнення в Україні була одна з найкращих ешелонованих ППО в Європі. Проте сьогоднішня атака РФ вказала на прогалини в системі, які потрібно закривати за допомогою постачань від міжнародних партнерів.

Характеристики дронів-камікадзе Shahed-136

Дрон-камікадзе Shahed-136 призначений для ураження цілей на дальній відстані. Він наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами.

Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Українським системам ППО важко їх відстежити, тому що ці безпілотники невеликі за розміром та літають низько. Дрони можуть долати відстань до 2,5 тис. км, зазвичай їх запускають парами чи навіть зграями.

Shahed-136 мають модифікації з камерами спостереження, які здатні завдавати високоточних ударів. Однак більш поширеним є варіант без камер, що наводиться за супутниковими координатами та вражає лише стаціонарні об’єкти.

Військовий аналітик і полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський зазначив, хоч дрони-камікадзе є зброєю попереднього покоління, вони не стають менш небезпечними.

Shahed-136 можуть долетіти до будь-якого міста України, зокрема до Львова. Атаки з дронів-камікадзе можуть завдати значної шкоди та вдарити по критичних об’єктах інфраструктури.

– Вони мають дозвукову швидкість та досить обмежені можливості щодо наведення, тому що старого покоління. Але вони несуть вибухівку, яка може завдати шкоди нам, а з приходом зими під ударом об’єкти критичної інфраструктури (тепло- та енергогенеруючі підприємства), від яких залежить забезпечення теплом та електрикою, – сказав Грабський.

Чому використання дронів-камікадзе фінансово вигідно для РФ

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що росіяни змінили тактику через дефіцит ракет у своєму арсеналі зброї. До того ж завдавати ударів БПЛА Shahed-136 значно дешевше.

– Щоб завдати удару по Київщині, російським окупантам потрібно було використати ракетну зброю. Але ракети у росіян в дефіциті, і наша ППО має досить високий відсоток їхнього знищення. Щоб пробити нашу ППО, необхідна велика кількість об’єктів, щоб неможливо було зосередитися на них. Росіяни використовують шість-десять ракет, щоб пробити нашу ППО. Шість або вісім ракет знищують, дві – досягають своєї мети.

Так само вони зробили і цього разу. Проте коли ти використовуєш десять ракет Калібр – втрачаєш десятки мільйонів доларів, а коли використовуєш таку ж саму кількість БПЛА Shahed-136 – це зовсім інші обсяги витрат, – підсумував він.