Половину збили: РФ атакувала Білу Церкву 12 дронами-камікадзе з Півдня

Уночі 5 жовтня російські війська випустили з Півдня України по Білій Церкві орієнтовно 12 іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Про це в коментарі ведучій Вікна-Новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Шість із них було збито. Три – зенітно-ракетними військами на Півдні та три – авіацією Повітряних сил, – зазначив Юрій Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголошує: чим більше дронів летить одночасно, тим більше шансів у них долетіти.

– Коли дрони летять разом, це буде одна мітка на радарі, а в тій мітці може бути п’ять-шість дронів одночасно. На жаль, не вдається збивати все на 100%, але результат є. І це врятовані життя, інфраструктура та інші об’єкти, – пояснює особливості тактики ворога Юрій Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ додає, що російська розвідка як наземна, так і повітряна, не спить, тому дрони можуть облітати об’єкти, шукаючи прогалини та слабкі місця.

Крім того, армія РФ може одночасно здіймати в повітря не лише дрони, а й авіацію, наприклад, на Півночі – із Білорусі чи Росії, щоб відволікати таким чином увагу українських захисників.

За словами Юрія Ігната, росіяни, перш ніж запустити дрони-камікадзе аж у Київську область, кілька тижнів перевіряли реакцію Збройних сил України ударами по Одеській та Миколаївській областях.

Таким чином окупанти намагалися з’ясувати, як ЗСУ реагуватимуть на атаку дронів та чим їх збиватимуть.

Якщо зважати на те, що у РФ завантажені дронами чотири військово-транспортні літаки, то можна припустити, що нині в окупантів є сотні дронів типу Shahed-136.

Однак за цей час Росія могла налагодити й інші шляхи постачання дронів з Ірану.

Тим часом у Збройних силах України запевняють, що застосовуватимуть до знищення іранських дронів будь-які доступні сили та засоби, щоб зберегти життя громадян, представників ЗСУ та інших Сил оборони, залучаючи і авіацію, і зенітно-ракетні війська.

Крім того, для знищення такого типу боєприпасів у ЗСУ розглядають ще багато тактичних прийомів.

Упродовж ночі 5 жовтня російські війська атакували Білу Церкву Київської області дронами-камікадзе типу Shahed-136.

Загалом було шість влучань та вибухів. Зазнала руйнувань інфраструктура міста.

Людина, що постраждала через ворожу атаку, перебуває в лікарні в стані середньої важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 224-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Братчук

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