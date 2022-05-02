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Факти / Україна / Суспільство

ДБР затримало посіпак Киви, які відповідали за підбір тітушок задля здійснення провокацій

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
ДБР затримало посіпак Киви, які відповідали за підбір тітушок задля здійснення провокацій

На Одещині працівники Державного бюро розслідувань затримали одного з довірених осіб колишнього нардепа та зрадника України Іллі Киви.

Поплічник ексдепутата Верховної Ради мав організувати на замовлення забороненої ОПЗЖ провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України.

Правоохоронці встановили, що затриманий на замовлення Киви відповідав за збір “спортсменів” в Одесі та забезпечував їхню участь у акціях та мітингах на території країни.

Ще один посіпака Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір тітушок, які охороняли представників політичної партії ОПЗЖ під час масових заходів у Одеській та Київській областях.

— Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, у тому числі й використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії ОПЗЖ, – повідомили у пресслужбі ДБР.

Наразі ДБР встановило три десятки тітушок, яких керівництво ОПЗЖ використовувало як силовий блок. Наразі перевіряється причетність усіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

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20 квітня суд дозволив провести заочне розслідування щодо Іллі Киви за підозрою у державній зраді та його антиукраїнськими діями. Йому повідомлено про підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.

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Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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