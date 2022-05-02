На Одещині працівники Державного бюро розслідувань затримали одного з довірених осіб колишнього нардепа та зрадника України Іллі Киви.

Поплічник ексдепутата Верховної Ради мав організувати на замовлення забороненої ОПЗЖ провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України.

Правоохоронці встановили, що затриманий на замовлення Киви відповідав за збір “спортсменів” в Одесі та забезпечував їхню участь у акціях та мітингах на території країни.

Ще один посіпака Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір тітушок, які охороняли представників політичної партії ОПЗЖ під час масових заходів у Одеській та Київській областях.

— Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, у тому числі й використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії ОПЗЖ, – повідомили у пресслужбі ДБР.

Наразі ДБР встановило три десятки тітушок, яких керівництво ОПЗЖ використовувало як силовий блок. Наразі перевіряється причетність усіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

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20 квітня суд дозволив провести заочне розслідування щодо Іллі Киви за підозрою у державній зраді та його антиукраїнськими діями. Йому повідомлено про підозру у державній зраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.