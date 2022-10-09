00:49 -

У відповідь на вибух на Кримському мосту Росія може посилити ракетні удари та атаки дронами-камідзе Shahed-136 по території України.

Так вважає військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що РФ боїться визнати поразку, оскільки це означатиме політичну смерть Путіна.