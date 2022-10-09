Ракетний обстріл Запоріжжя та пошкоджений Кримський міст: 228-й день війни (онлайн)
Ввечері 8 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю – влучили в об’єкт інфраструктури, інформація про постраждалих уточнюється.
Збройні сили України звільнили село Стельмахівка на Луганщині.
Після вибуху на Кримському мосту росіяни тікають з півострова до Бердянська, а потім виїжджають на територію РФ.
Президент НАЕК Енергоатом Петро Котін попередив про обмежений запас палива на ЗАЕС.
Німеччина пообіцяла передати Україні ППО IRIS-T та 100 танків із Греції та Словаччини.
Білорусь звинуватила Україну у нібито підготовці удару по території їхньої держави.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Він зазначив, що ввечері 8 жовтня посла України у Мінську Ігоря Кизима запросили до білоруського МЗС. Там йому вручили ноту, де стверджується, що Україна нібито планує удар по території Білорусі.
– Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України, – повідомив він.
У відповідь на вибух на Кримському мосту Росія може посилити ракетні удари та атаки дронами-камідзе Shahed-136 по території України.
Так вважає військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що РФ боїться визнати поразку, оскільки це означатиме політичну смерть Путіна.
– Єдине, чим вони зможуть відповісти, ракетними ударами та ударами дронами-камікадзе іранського виробництва. Нам треба бути готовим до того, що найближчими днями різко може зрости загроза ударів. Кремль має невеликий запас, вони не того ж дня реагують. Ось завтра-післязавтра це може дуже сильно проявитися з боку Російської Федерації. Більше їм немає чим відповісти, – сказав Жданов.
Збройні сили України звільнили село Стельмахівка на Луганщині.
Про це свідчать фото військових, які з’явилися у мережі ввечері 8 жовтня. У кадрі українські захисники стоять біля Стельмахівської сільської ради.
Офіційного підтвердження інформації від Генштабу наразі немає.