ЗСУ звільнили Стельмахівку на Луганщині

Жовтень, 09 в 0:32

Збройні сили України звільнили село Стельмахівка на Луганщині.

Про це свідчать фото військових, які з’явилися у мережі ввечері 8 жовтня. У кадрі українські захисники стоять біля Стельмахівської сільської ради.

Офіційного підтвердження інформації від Генштабу наразі немає.

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Нагадаємо, що вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ за цей тиждень звільнили 776 кв. км на Сході України та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 227-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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