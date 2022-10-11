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Факти / Україна

На Україну мало полетіти більше ракет: росіяни частково саботували ракетні пуски

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Україну мало полетіти більше ракет: росіяни частково саботували ракетні пуски
Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни досить тривалий час, понад місяць, готувалися до масованого ракетного удару по Україні.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Вчора, 10 жовтня, ракети на Україну летіли з Чорного і з Каспійського морів, з території РФ. Дрони-камікадзе запускали з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

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За його словами, РФ своїми масованими обстрілами намагалася залякати український народ, проте спроба виявилася невдалою попри численні жертви.

– Підготовка відбувалася досить тривалий час, але остаточне рішення російське керівництво ухвалило з 9 на 10 жовтня. Ми всі маємо розуміти, що це була не військова операція, а терористичний акт – політичний акт залякування мирного населення і спроба залякати наших міжнародних союзників і партнерів, – повідомив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що найменше вчора постраждала військова інфраструктура, найбільше – саме цивільна та енергетична інфраструктура. А це є ознакою терору і тероризму.

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Андрій Юсов зауважив доволі гарну роботу української протиповітряної оборони з огляду на те, що її основа досі – радянського зразка.

– Понад 60% повітряних цілей уражено, розвідка забезпечила раннє попередження. Ефективно спрацювали ППО, поліція, ДСНС, енергетики, – наголосив Юсов.

Він заявив, що Росія не зможе завдавати таких масованих ракетних ударів по території України. У РФ немає можливості зараз виробляти високоточні ракети у великій кількості.

За його словами, частина російського військового керівництва була проти вчорашньої ракетної атаки, бо це безглузде витрачання боєприпасів.

– Росіяни заявляли про 150 пусків по Україні. Але питання в тому – де решта (наразі відомо про пуск 84 ракет). Відомо, що окремі російські військові виходили на зв’язок з Україною, передавали інформацію і говорили: Ми не можемо зупинити це повністю, але частина ракет просто полетить не туди. Ну, в поле, наприклад. Зрештою воно так і було, – повідомив представник ГУР Міноборони.

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