Жовтень, 11 в 11:24

Росіяни досить тривалий час, понад місяць, готувалися до масованого ракетного удару по Україні.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Вчора, 10 жовтня, ракети на Україну летіли з Чорного і з Каспійського морів, з території РФ. Дрони-камікадзе запускали з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

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За його словами, РФ своїми масованими обстрілами намагалася залякати український народ, проте спроба виявилася невдалою попри численні жертви.

– Підготовка відбувалася досить тривалий час, але остаточне рішення російське керівництво ухвалило з 9 на 10 жовтня. Ми всі маємо розуміти, що це була не військова операція, а терористичний акт – політичний акт залякування мирного населення і спроба залякати наших міжнародних союзників і партнерів, – повідомив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що найменше вчора постраждала військова інфраструктура, найбільше – саме цивільна та енергетична інфраструктура. А це є ознакою терору і тероризму.

Андрій Юсов зауважив доволі гарну роботу української протиповітряної оборони з огляду на те, що її основа досі – радянського зразка.

– Понад 60% повітряних цілей уражено, розвідка забезпечила раннє попередження. Ефективно спрацювали ППО, поліція, ДСНС, енергетики, – наголосив Юсов.

Він заявив, що Росія не зможе завдавати таких масованих ракетних ударів по території України. У РФ немає можливості зараз виробляти високоточні ракети у великій кількості.

За його словами, частина російського військового керівництва була проти вчорашньої ракетної атаки, бо це безглузде витрачання боєприпасів.