На Україну мало полетіти більше ракет: росіяни частково саботували ракетні пуски
Росіяни досить тривалий час, понад місяць, готувалися до масованого ракетного удару по Україні.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Вчора, 10 жовтня, ракети на Україну летіли з Чорного і з Каспійського морів, з території РФ. Дрони-камікадзе запускали з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму.
За його словами, РФ своїми масованими обстрілами намагалася залякати український народ, проте спроба виявилася невдалою попри численні жертви.
– Підготовка відбувалася досить тривалий час, але остаточне рішення російське керівництво ухвалило з 9 на 10 жовтня. Ми всі маємо розуміти, що це була не військова операція, а терористичний акт – політичний акт залякування мирного населення і спроба залякати наших міжнародних союзників і партнерів, – повідомив Юсов.
Представник ГУР наголосив, що найменше вчора постраждала військова інфраструктура, найбільше – саме цивільна та енергетична інфраструктура. А це є ознакою терору і тероризму.
Андрій Юсов зауважив доволі гарну роботу української протиповітряної оборони з огляду на те, що її основа досі – радянського зразка.
– Понад 60% повітряних цілей уражено, розвідка забезпечила раннє попередження. Ефективно спрацювали ППО, поліція, ДСНС, енергетики, – наголосив Юсов.
Він заявив, що Росія не зможе завдавати таких масованих ракетних ударів по території України. У РФ немає можливості зараз виробляти високоточні ракети у великій кількості.
За його словами, частина російського військового керівництва була проти вчорашньої ракетної атаки, бо це безглузде витрачання боєприпасів.
– Росіяни заявляли про 150 пусків по Україні. Але питання в тому – де решта (наразі відомо про пуск 84 ракет). Відомо, що окремі російські військові виходили на зв’язок з Україною, передавали інформацію і говорили: Ми не можемо зупинити це повністю, але частина ракет просто полетить не туди. Ну, в поле, наприклад. Зрештою воно так і було, – повідомив представник ГУР Міноборони.