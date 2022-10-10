Жовтень, 10 в 18:47

Масований ракетний обстріл є тактикою нового гауляйтера окупаційної армії в Україні Сергія Суровікіна.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– Суровікін відомий тим, що, не служивши в авіації, очолював Повітряно-космічні сили Росії, а до цього – Повітряне угруповання росіян в Сирії. Закидати ракетами об’єкти цивільної інфраструктури – це його стиль. Він знає, що літаки летять і з них можна скидати ракети. От, власне, цим вони і займались для того, щоб показати, що нові кадрові призначення Путіна в Україні мають якесь значення і начебто показують якісь результати, – сказав Юсов.

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Він зазначив, що подібну тактику військових злочинів проти мирного населення російська армія використовувала в Сирії.

– Це, безумовно, спроба залякування. Ракетні удари по центру Києва, біля пам’ятника Грушевському чи Будинку Центральної ради, це не стратегічні об’єкти. Крім того, міф про високоточну зброю РФ може бути вкотре зруйнований, тому що ми бачимо, куди влучають російські ракети, зокрема це дитячі майданчики та вулиці. Ракетні удари у години пік по густонаселених містах – це терористичний акт, – сказав Юсов.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об’єднаного угруповання військ в Україні.

Раніше угрупованням військ країни-агресора керував генерал Олександр Дворніков.