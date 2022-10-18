Прильоти в Києві: росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури

Жовтень, 18 в 9:32

Уранці 18 жовтня в Києві стались два вибухи, а згодом – ще один.

Оновлено о 09:32. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляє про три прильоти в об’єкт енергозабезпечення на Лівому березі столиці.

– Деснянський район. Об’єкт критичної інфраструктури. Усі служби слідують на місце, – повідомив перші подробиці міський голова Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що до того, як у столиці стались вибухи, з’явилась інформація, що з Півночі в бік Києва вилетіли крилаті ракети.

Зараз дивляться

Через це в Київській та Чернігівській областях почала працювати винищувальна авіація.

Людей закликали бути максимально обережними, тому що ракети можуть змінювати траєкторію польоту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.