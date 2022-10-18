Прильоти в Києві: росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури
Уранці 18 жовтня в Києві стались два вибухи, а згодом – ще один.
Оновлено о 09:32. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляє про три прильоти в об’єкт енергозабезпечення на Лівому березі столиці.
– Деснянський район. Об’єкт критичної інфраструктури. Усі служби слідують на місце, – повідомив перші подробиці міський голова Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, що до того, як у столиці стались вибухи, з’явилась інформація, що з Півночі в бік Києва вилетіли крилаті ракети.
Через це в Київській та Чернігівській областях почала працювати винищувальна авіація.
Людей закликали бути максимально обережними, тому що ракети можуть змінювати траєкторію польоту.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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