РФ потрібен Бахмут, щоб просуватися на Краматорськ та Слов’янськ – розвідка Британії

Російські війська протягом останніх трьох днів намагаються наступати на Бахмут Донецької області, щоб потім просуватися у бік Краматорська та Слов’янська, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

За їхніми даними, за останні дні підрозділи 2 армійського корпусу просунулися до Бахмуту, зокрема до сіл Опитне та Іванград на південь від міста.

Загалом просування російських військ на Донбасі вони оцінюють як дуже повільне, до того ж “воно підривається тиском України на північний і південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів і живої сили”.

