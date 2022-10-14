РФ потрібен Бахмут, щоб просуватися на Краматорськ та Слов’янськ – розвідка Британії

Жовтень, 14 в 10:58

Російські війська протягом останніх трьох днів намагаються наступати на Бахмут Донецької області, щоб потім просуватися у бік Краматорська та Слов’янська, повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

– Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як підготовку операції для наступу на Краматорськ та Слов’янськ, які є найбільшими населеними пунктами Донецької області, які контролює Україна, – кажуть у розвідці.

За їхніми даними, за останні дні підрозділи 2 армійського корпусу просунулися до Бахмуту, зокрема до сіл Опитне та Іванград на південь від міста.

– З початку липня регулярні російські або сепаратистські сили захопили кілька інших населених пунктів. Проте сили, очолювані ПВК Вагнер, досягли певних локальних успіхів на Донбасі, – вважають британські розвідники.

Загалом просування російських військ на Донбасі вони оцінюють як дуже повільне, до того ж “воно підривається тиском України на північний і південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів і живої сили”.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 October 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZWBawudl8j ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/nHC771PHQo — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 14, 2022

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 233-й день.