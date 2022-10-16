Жовтень, 16 в 0:34

У Міноборони показали відео, як українські захисники утримують лінію фронту під Бахмутом, де намагаються наступати російські військові.

Відповідне відео опублікував Twitter акаунт Міністерства оборони України.

– Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву при Вердені чи Соммі. Це окопи під Бахмутом, Донецька область, які українська піхота утримує вже кілька місяців під сильним вогнем рашистів, – йдеться в повідомленні оборонного відомства.

На відеоролику можна побачити, як навколо окопів земля ледь не спустошена, а всі дерева без листя, деякі з яких обгорілі.

Зараз дивляться

Також навколо окопів можна спостерігати воронки від снарядів.

No, this is not footage from Sam Mendes’ new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 235 днів.

Де тривають бої в Україні, можна стежити на онлайн-карті бойових дій в Україні.

Фото: зняток з відео / Міноборони України