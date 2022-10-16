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Факти / Україна

Ні, це не кадри з фільму: Міноборони показало, як ЗСУ утримують оборону під Бахмутом

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ні, це не кадри з фільму: Міноборони показало, як ЗСУ утримують оборону під Бахмутом

У Міноборони показали відео, як українські захисники утримують лінію фронту під Бахмутом, де намагаються наступати російські військові.

Відповідне відео опублікував Twitter акаунт Міністерства оборони України.

– Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву при Вердені чи Соммі. Це окопи під Бахмутом, Донецька область, які українська піхота утримує вже кілька місяців під сильним вогнем рашистів, – йдеться в повідомленні оборонного відомства.

На відеоролику можна побачити, як навколо окопів земля ледь не спустошена, а всі дерева без листя, деякі з яких обгорілі.

Зараз дивляться

Також навколо окопів можна спостерігати воронки від снарядів.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 235 днів.

Де тривають бої в Україні, можна стежити на онлайн-карті бойових дій в Україні.

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Фото: зняток з відео / Міноборони України

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