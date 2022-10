У Міноборони показали відео, як українські захисники утримують лінію фронту під Бахмутом, де намагаються наступати російські військові.

Відповідне відео опублікував Twitter акаунт Міністерства оборони України.

На відеоролику можна побачити, як навколо окопів земля ледь не спустошена, а всі дерева без листя, деякі з яких обгорілі.

Також навколо окопів можна спостерігати воронки від снарядів.

No, this is not footage from Sam Mendes’ new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022