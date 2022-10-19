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Факти / Україна

Росіяни готуються бити по Херсону, а відповідальність перекласти на ЗСУ – Кім

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Херсон
Фото: Depositphotos

Окупанти закликають людей евакуюватися з Херсона, тому що місто нібито будуть обстрілювати ЗСУ. Насправді саме росіяни готуються бити по Херсону, заявив у відеозверненні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Знаючи тактику росіян і те, що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію, щоб бити по Херсону, у мене таке враження, що вони готуються бити по місту. На жаль, – наголосив він.

Росіяни планують евакуювати з Херсона цивільне населення на тлі заяв військового командування про можливість ухвалення “найскладніших рішень“.

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