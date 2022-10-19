Росіяни готуються бити по Херсону, а відповідальність перекласти на ЗСУ – Кім

Жовтень, 19 в 11:21

Окупанти закликають людей евакуюватися з Херсона, тому що місто нібито будуть обстрілювати ЗСУ. Насправді саме росіяни готуються бити по Херсону, заявив у відеозверненні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Знаючи тактику росіян і те, що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію, щоб бити по Херсону, у мене таке враження, що вони готуються бити по місту. На жаль, – наголосив він.

Росіяни планують евакуювати з Херсона цивільне населення на тлі заяв військового командування про можливість ухвалення “найскладніших рішень“.

Зараз дивляться

Мешканців міста планують вивезти на лівий берег Дніпра.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.