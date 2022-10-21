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Україна просить ООН та ЄС організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна просить ООН та ЄС організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС
Фото: Міноборони

Україна звертається до ООН, Європейського Союзу та інших організацій з закликом організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську гідроелектростанцію.

У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні спеціалісти разом з українським персоналом, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що ми спостерігаємо підготовку російських військ до вчинення чергового теракту на території Херсонщини. Йдеться про те, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС, – зазначив він.

Шмигаль попередив, що теракт російської армії може призвести до багатьох тисяч жертв і затоплення десятків населених пунктів, зокрема міста Херсон. Тому Україна звертається до всіх організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію.

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Водночас він закликав людей з окупованої Херсонщини та інших регіонів негайно виїжджати на звільнені території України. Уряд, місцева влада та міжнародні гуманітарні організації готові допомогти, запевнив прем’єр-міністр.

У ГУР Міноборони України зазначили, що російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні, а зараз закладають вибухівку біля шлюзів та опор.

Розвідники дізналися, що на дамбі Каховської ГЕС встановлено дві військові тентовані вантажівки без водіїв, які повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

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