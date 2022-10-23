Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Обстріли енергетичної інфраструктури України та втеча росіян з Херсонщини: що відбувається на 242-й день війни (онлайн)

Обстріли енергетичної інфраструктури України та втеча росіян з Херсонщини: що відбувається на 242-й день війни (онлайн)

Росія атакувала ракетами інфраструктурні об’єкти в Центральних і Західних областях України, втім українським ППО вдалось знешкодити ракети, які летіли на українську столицю.

В Укренерго повідомило про значні пошкодження інфраструктури, які можуть перевищувати попередні. Протягом доби держава-терорист завдала по Україні 40 ракетних ударів та запустила 16 дронів-камікадзе. З них 20 ракет і 11 дронів вдалось збити.

ЄС пообіцяв у 2023 році щомісячно виділяти Україні €1,5 млрд.

Німеччина передала Україні нову партію озброєнь, серед яких зенітні танки Гепард, які є ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136.

У Росії в місті Шебекіно, що в Бєлгородській області, пролунали вибухи. Є жертви та руйнування.

У Херсоні росіяни наказали мешканцями покинути місто та переправитися на лівий берег Дніпра.

У Генштабі повідомили, що окупанти повністю залишили Чарівне та Чкалове на Херсонщині.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:57 - 23 жовтня

Фахівці з Білорусі модернізують техніку окупаційних сил Росії за кошти Росії.

Про це на своєму YouTube каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

Його запитали, навіщо Росія перекидає свою техніку на територію Білорусі.

– Я вчора сказав, що нелогічно вчиняє Росія: із Білорусі техніку вивозить і до Білорусі техніку везе. Так ось, один із глядачів написав: “Та все просто. У Білорусі збереглися заводи, тому товариш Путін везе Лукашенку техніку, той її знімає зі зберігання на запчастини, модернізує та везе товаришу Путіну”, – каже Жданов.

За словами експерта, у Білорусі є можливість завантажувати підприємства, щоб модернізувати техніку Росії.

– Лукашенко зберіг виробничу базу Радянського Союзу і він має можливість завантажувати підприємства, давати робочі місця, платити зарплату. Росія все це оплачує. У Росії грошей навалом, вони можуть перекидати ешелони сюди-туди з Далекого Сходу в Білорусь, з Білорусі в Краснодарський край або Ростовську область, – сказав Олег Жданов.

Експерт додав, що в Білорусі, ймовірна, наразі стоїть новіша техніка, оскільки там зі складів там знімають радянські Т-72А, Т-80, а в Російській Федерації знімають Т-62, бо Т-72, ймовірно, уже не лишилося.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка