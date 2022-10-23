Обстріли енергетичної інфраструктури України та втеча росіян з Херсонщини: що відбувається на 242-й день війни (онлайн)

Росія атакувала ракетами інфраструктурні об’єкти в Центральних і Західних областях України, втім українським ППО вдалось знешкодити ракети, які летіли на українську столицю.

В Укренерго повідомило про значні пошкодження інфраструктури, які можуть перевищувати попередні. Протягом доби держава-терорист завдала по Україні 40 ракетних ударів та запустила 16 дронів-камікадзе. З них 20 ракет і 11 дронів вдалось збити.

ЄС пообіцяв у 2023 році щомісячно виділяти Україні €1,5 млрд.

Німеччина передала Україні нову партію озброєнь, серед яких зенітні танки Гепард, які є ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136.

У Росії в місті Шебекіно, що в Бєлгородській області, пролунали вибухи. Є жертви та руйнування.

У Херсоні росіяни наказали мешканцями покинути місто та переправитися на лівий берег Дніпра.

У Генштабі повідомили, що окупанти повністю залишили Чарівне та Чкалове на Херсонщині.