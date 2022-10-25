Жовтень, 25 в 11:42

Захоплення Росією українського Криму в 2014 році стало прологом до повномасштабної війни і принесло дестабілізацію у світ. Тож безпеку можна повернути, лише деокупувавши півострів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пленарній сесії Першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи. Він звернувся до учасників заходу за допомогою відеозв’язку.

Він зазначив, що в світі не залишилося країн, які б не відчули впливу розв’язаної Кремлем повномасштабної війни проти України.

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– Це (захоплення Криму, – Ред.) був пролог повномасштабної війни, яка забирає життя тисяч і тисяч людей. Це було народження антилюдської системи, яка катує, позбавляє свободи і травмує, не розбираючи віку, статі, релігійної чи етнічної приналежності. Чоловіків, жінок, дітей… Це життя кількох поколінь. Усе це приніс російський прапор у Крим. І з окупованого Криму поширює далі у світ, – наголосив президент.

Зеленський додав, що світ “став значно жорстокішим місцем”, де РФ може легко спровокувати масштабний голод. А все через контроль над Кримом, оскільки після окупації півострова була знищена свобода мореплавства у Чорному морі. Зеленський додав, що Москва може в будь-який момент заблокувати продовольчий експорт через Чорноморський зерновий коридор.

Президент висловив думку, що світ став місцем, де РФ легко та безкарно руйнує надії на стабільність, наприклад на Близькому Сході та півночі Африки. Оскільки тримає Крим як стратегічний воєнний плацдарм для злочинного втручання в ситуацію в цих регіонах.

Нагадав президент і про російський ядерний шантаж, який “став буденністю”. Зеленський уточнив, що РФ погрожує катастрофою всьому людству, оскільки хоче зберегти за собою вкрадені українські території.

– З нього (Криму, – Ред.) все почалося, його повернення означатиме відродження справжнього миру. Російський потенціал агресії буде знищений на корню, коли український прапор буде знову на своєму законному місці – в містах і селах Криму. Крим має бути звільнений від його використання Росією як плацдарму. Тоді світ відчує, що втрат більше не буде, а люди відчують, що світ стає безпечнішим, – заявив глава держави.

Президент також звернув увагу, що півострів під окупацією РФ відокремлений від можливості нормального життя. Окупанти скоїли там тисячі злочинів. За словами Зеленського, з 2014 року Крим – єдина частина Європи, де де-факто тривають чистки за релігійною та етнічною ознаками.

Крім того, РФ проводить на півострові постійну мілітаризацію, знищує природу. На півострові спостерігається тотальна відсутність права власності, окупанти його постійно грабують.

Зеленський визнав, що реінтегрувати Крим буде нелегко після років такої окупації, але завдяки співпраці зі світовою спільнотою це можливо.

– Повернення українського прапора в Крим – це повернення звичайної для всіх європейців нормальності, того, що є в кожній з ваших країн. Безпекової нормальності, економічної, правової, соціальної, культурної. Повернення українського прапору – це прихід на півострів Євросоюзу в повному сенсі цих слів, – заявив Зеленський, додавши, що це створить колосальні можливості для розвитку півострову.

Він уточнив, що на півострові поновиться захист прав людини, свобода для усіх етнічних чи релігійних спільнот, свобода слова. Глава держави висловив упевненість, що це все буде в Криму.

Зеленський нагадав, що Кримська платформа була заснована два роки тому і передбачала розширення формату. Спочатку це був рівень лідерів держав, а тепер – також законодавців, урядовців та експертів.

Як відомо, перший парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи проходить сьогодні в хорватському Загребі.