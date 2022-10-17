Жовтень, 17 в 12:42

В Укроборонпромі розповіли, що завершують розробку нового озброєння, яке має дальність ураження 1 тис. км, а вага бойової частини становить 75 кг.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Більше деталей про розробку українські фахівці не розповіли, проте зауважили, що Київ вчергове зазнав атаки ударних дронів-камікадзе Герань-2, відомих як Shahed-136.

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– Більшість ворожих БПЛА були успішно знищені. На жаль, не всі. ЗСУ перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними мопедами – ніщо інше, як агонія Російської Федерації, – наголосили в Укроборонпромі.

У держпідприємстві зауважили, що працюють у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення.

– Ми практично нічого вам не розповідаємо, але це “нічого” успішно працює на полі бою, а ще деяке “нічого” раз за разом проходить успішні випробування, – наголосили в Укроборонпромі.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві іранський дрон Shahed-136 влучив у житлову багатоповерхівку. За останніми даними, з-під завалів витягли трьох загиблих, 19 людей вдалося врятувати.

Бійці ДСНС продовжують працювати на місці прильоту дрона.