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Факти / Україна

ООН та Україна 3 листопада відновлять рух суден зерновим коридором

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Зерновий коридор судна

Україна та ООН планують у четвер, 3 листопада, відновити рух суден із продовольством так званим зерновим коридором.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

– Чорноморська зернова ініціатива продовжується. Очікується, що у четвер, 3 листопада, зерновим коридором пройдуть вісім суден із сільгосппродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН, – написав міністр у Twitter.

За його словами, на завтра також заплановано перевірку суден із зерном у Босфорі.

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Раніше у Спільному координаційному центрі повідомили, що делегації України, Туреччини та ООН домовилися не планувати рух суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар також запевнив, що суховантажні під турецьким прапором продовжать вивозити продовольство з України, незважаючи на позицію Росії.

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Фото: Олександр Кубраков

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