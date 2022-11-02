ООН та Україна 3 листопада відновлять рух суден зерновим коридором
Україна та ООН планують у четвер, 3 листопада, відновити рух суден із продовольством так званим зерновим коридором.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
– Чорноморська зернова ініціатива продовжується. Очікується, що у четвер, 3 листопада, зерновим коридором пройдуть вісім суден із сільгосппродукцією. Ми отримали підтвердження від ООН, – написав міністр у Twitter.
За його словами, на завтра також заплановано перевірку суден із зерном у Босфорі.
#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from @UN . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl
— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 1, 2022
Раніше у Спільному координаційному центрі повідомили, що делегації України, Туреччини та ООН домовилися не планувати рух суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар також запевнив, що суховантажні під турецьким прапором продовжать вивозити продовольство з України, незважаючи на позицію Росії.
Фото: Олександр Кубраков