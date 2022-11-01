Судна не проходитимуть гуманітарним коридором у Чорному морі 2 листопада – СКЦ

Листопад, 01 в 19:12

Жодне українське судно не проходитиме через гуманітарний коридор у Чорному морі завтра, 2 листопада, повідомляє представництво ООН у Спільному координаційному центрі.

У СКЦ зазначили, що делегації України, Туреччини та ООН домовилися не планувати рух суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи на цей день.

Інспектори ООН і Туреччини перевірили 36 суден в українських портах 1 листопада. У повідомленні йдеться, що всі звіти про інспекції планують передати українській та російським делегаціям.

Зараз дивляться

У заяві СКЦ наголосили, що ООН тісно контактує з Туреччиною для якомога швидшого відновлення повномасштабної роботи зернової угоди. В Офісі генсека ООН зазначили, що припинення руху суден з українською агропродукцією в рамках угоди є тимчасовим заходом.