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Судна не проходитимуть гуманітарним коридором у Чорному морі 2 листопада – СКЦ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
вантажне судно
Фото: Unsplash

Жодне українське судно не проходитиме через гуманітарний коридор у Чорному морі завтра, 2 листопада, повідомляє представництво ООН у Спільному координаційному центрі.

У СКЦ зазначили, що делегації України, Туреччини та ООН домовилися не планувати рух суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи на цей день.

Інспектори ООН і Туреччини перевірили 36 суден в українських портах 1 листопада. У повідомленні йдеться, що всі звіти про інспекції планують передати українській та російським делегаціям.

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У заяві СКЦ наголосили, що ООН тісно контактує з Туреччиною для якомога швидшого відновлення повномасштабної роботи зернової угоди. В Офісі генсека ООН зазначили, що припинення руху суден з українською агропродукцією в рамках угоди є тимчасовим заходом.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
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