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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Вибухи у Дніпрі та Кременчуці: що відбувається на 252 добу війни (онлайн)

Вибухи у Дніпрі та Кременчуці: що відбувається на 252 добу війни (онлайн)

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00:17 - 02 листопада

У Полтавській області прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги. Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив про ворожі об’єкти над містом.

Фото: Генштаб ЗСУ

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00:13 - 02 листопада

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи під час сигналу повітряної тривоги. За попередніми даними, українські бійці ліквідували ворожі дрони.

Вибух

Фото: Depositphotos

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