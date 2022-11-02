Вибухи у Дніпрі та Кременчуці: що відбувається на 252 добу війни (онлайн)

За найгіршого сценарію у Києві розгорнуть близько 1 тис. пунктів обігріву, повідомив мер Віталій Кличко.

Європа може надати обмежене постачання енергоресурсів в Україну, заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Конституційний суд України визнав закон про скасування депутатської недоторканності конституційним.

Франція готова збільшити військову підтримку та протиповітряну оборону України, заявив президент Емманюель Макрон.

Судна не проходитимуть гуманітарним коридором у Чорному морі 2 листопада, повідомляє Спільний координаційний центр.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив упевненість, що питання “зернової угоди” вирішиться позитивно.

Європейський Союз вже готовий виділити €25,5 млн для забезпечення потреб енергосистеми України, зазначила Сімсон.