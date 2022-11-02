На Півдні окупанти намагаються розподілити сили, щоб закріпитися – Гуменюк

Листопад, 02 в 9:20

На Півдні України російські окупанти продовжують переміщувати особовий склад і цивільне населення, намагаючись створити для себе сприятливі умови, щоб переформатуватися і закріпитися.

Попри те, що спостерігається потужний рух переміщення на лівий берег, на правому окупанти все ще продовжують створювати оборонні споруди.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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– Вже помітно, що окупанти перекидають з правого берега на лівий артилерійські установки, які, ймовірно, будуть застосовані на Сході країни. Військові РФ намагаються розподілити сили. На Півдні вони були сконцентровані ще з серпня, тому їх багато. Але є вже певний брак, через що Росія перекидає туди нещодавно мобілізованих. З них здебільшого формується перший рубіж оборони, – пояснила вона.

Нагадаємо, днями Наталія Гуменюк також повідомляла, що окупанти готують кілька сценаріїв розвитку подій на Півдні.

Однак вона запевнили, що Збройні сили України готові до будь-яких підступних маневрів ворога.

Фото: ГУР