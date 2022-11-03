Листопад, 03 в 16:48

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели перевірку на трьох об’єктах в Україні та не виявили жодних ознак ядерної діяльності чи матеріалів для створення так званої “брудної бомби”, про яку заявляла країна-агресор Росія.

Як поінформували в пресслужбі МАГАТЕ, перевірка здійснювалася на прохання уряду України і вже завершилася.

– Інспектори МАГАТЕ завершили польові перевірки в трьох місцях в Україні на запит українського уряду і не виявили жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, – наголошується в повідомленні.

Україна спрямувала письмові запити до МАГАТЕ та закликала надіслати інспекторів після того, як РФ звинуватила нашу країну в начебто підготовці “брудної бомби”.

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Загалом були перевірені три локації:

Інститут ядерних досліджень у Києві;

Східний гірничо-збагачувальний комбінат у Жовтих Водах;

Південний машинобудівний завод у Дніпрі.

Зазначається, що протягом останніх кількох днів інспектори МАГАТЕ змогли виконати всі заплановані заходи і отримали безперешкодний доступ до об’єктів.

На підставі оцінки отриманих результатів та інформації, наданої Україною, агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів на цих трьох локаціях.