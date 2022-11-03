“Брудної бомби” не знайшли: інспектори МАГАТЕ завершили перевірку в Україні
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели перевірку на трьох об’єктах в Україні та не виявили жодних ознак ядерної діяльності чи матеріалів для створення так званої “брудної бомби”, про яку заявляла країна-агресор Росія.
Як поінформували в пресслужбі МАГАТЕ, перевірка здійснювалася на прохання уряду України і вже завершилася.
– Інспектори МАГАТЕ завершили польові перевірки в трьох місцях в Україні на запит українського уряду і не виявили жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, – наголошується в повідомленні.
Україна спрямувала письмові запити до МАГАТЕ та закликала надіслати інспекторів після того, як РФ звинуватила нашу країну в начебто підготовці “брудної бомби”.
Загалом були перевірені три локації:
- Інститут ядерних досліджень у Києві;
- Східний гірничо-збагачувальний комбінат у Жовтих Водах;
- Південний машинобудівний завод у Дніпрі.
Зазначається, що протягом останніх кількох днів інспектори МАГАТЕ змогли виконати всі заплановані заходи і отримали безперешкодний доступ до об’єктів.
На підставі оцінки отриманих результатів та інформації, наданої Україною, агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів на цих трьох локаціях.