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Факти / Україна

МАГАТЕ розпочало перевірку об’єктів України після заяв РФ про “брудну бомбу” – Гроссі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
магате
Фото: Depositphotos

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вже розпочали огляд двох ядерних об’єктів України на тлі звинувачень РФ про “брудну бомбу”.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, перевірка “незабаром завершиться”, і попередній звіт про неї буде оприлюднений до кінця цього тижня.

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Нагадаємо, що 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні розмови зі своїми колегами зі США, Франції, Британії та Туреччини, яким розповів, що Україна нібито готує “провокації” з використанням “брудної бомби”.

Щоб спростувати вигадки Москви, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно запросив в Україну експертів МАГАТЕ.

В агенції раніше повідомили, що ядерні об’єкти в Україні регулярно інспектуються, й попередня перевірка у вересні не виявила жодних свідчень про підготовку “брудної бомби”.

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Джерело: IAEA

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