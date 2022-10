Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вже розпочали огляд двох ядерних об’єктів України на тлі звинувачень РФ про “брудну бомбу”.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, перевірка “незабаром завершиться”, і попередній звіт про неї буде оприлюднений до кінця цього тижня.

DG Grossi said IAEA safeguards inspectors had begun – and would soon complete – verification activities at two locations in #Ukraine, following a request from the ???????? government. Later this week he will provide his initial conclusions from these activities.

