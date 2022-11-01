Жовтень, 31 в 22:43

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вже розпочали огляд двох ядерних об’єктів України на тлі звинувачень РФ про “брудну бомбу”.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, перевірка “незабаром завершиться”, і попередній звіт про неї буде оприлюднений до кінця цього тижня.

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DG Grossi said IAEA safeguards inspectors had begun – and would soon complete – verification activities at two locations in #Ukraine, following a request from the ???????? government. Later this week he will provide his initial conclusions from these activities. — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) October 31, 2022

Нагадаємо, що 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні розмови зі своїми колегами зі США, Франції, Британії та Туреччини, яким розповів, що Україна нібито готує “провокації” з використанням “брудної бомби”.

Щоб спростувати вигадки Москви, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно запросив в Україну експертів МАГАТЕ.

В агенції раніше повідомили, що ядерні об’єкти в Україні регулярно інспектуються, й попередня перевірка у вересні не виявила жодних свідчень про підготовку “брудної бомби”.

Джерело: IAEA