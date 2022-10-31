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Факти / Україна

Особиста амбіція Пригожина: Мусієнко пояснив, чому окупанти намагаються взяти Бахмут

Валентина Чорна, редакторка стрічки
війна в Україні, Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються взяти Бахмут на Донеччині, але безуспішно.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– Вже кілька тижнів тривають безуспішні намагання російських військ взяти Бахмут. Це вже стало якось особистою амбіцією Пригожина, який зі своєю ПВК Вагнера намагається досягти якогось успіху. Їм це не вдається, вони несуть втрати. Цього тижня українським військовим вдалося вийти в локальні контратаки і досить болюче “вкусити” противника, але вони все одно продовжують наносити удари артилерійськими засобами, мінометами, – розповів Мусієнко.

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За словами експерта, на Авдіївському напрямку спостерігається така ж ситуація.

Росіяни б’ють по укріпленим позиціям ЗСУ, намагаються пройти, але майже кожна атака закінчується для них значними втратами.

Мусієнко додав, що це єдині напрямки, де російська війська ще зберігають спроможність вести “безглузді наступальні дії”.

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