Жовтень, 29 в 18:31

Вже у листопаді країна-агресор Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.

Про це заявив в інтерв’ю виданню The War Zone керівник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Кирило Буданов.

– Я вважаю, що, ймовірно, наступного місяця ми побачимо, що вони будуть використані тут (в Україні, – Ред.), – зазначив Буданов.

За його словами, це серйозна загроза для України, оскільки іранські ракети, на відміну від російських, є більш точними.

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– Це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість. І ці характеристики перевірені в боях, – пояснив голова розвідки.

Буданов додав, що в цій ситуації Україна може розраховувати лише на блискучу роботу своїх сил протиповітряної оборони та на допомогу міжнародних союзників, які пообіцяли надати більше систем ППО для захисту від ракетного терору РФ.

Варто зазначити, що Zolfaghar – це іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна балістична ракета, здатна вражати цілі на відстані 300 – 700 км.

Fateh-110 – іранська мобільна одноступінчаста ракета класу земля-земля. Четверте покоління цих ракет має дальність до 400 км і покращені системи наведення.

Як відомо, протягом останніх тижнів Росія регулярно застосовує іранські дрони-камікадзе для ударів по Україні, зокрема по енергетичних об’єктах. Йдеться про дрони Shahed-136 і Mohajer-6. Українські системи ППО збивають близько 79% цих безпілотників.

За даними української розвідки, Іран також може передати РФ дрони нового типу Arash-2 та балістичні ракети.

Слідчі Служби безпеки України вже встановлюють імена всіх причетних до постачання РФ як іранських дронів, так і балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar.

Джерело: The War Zone