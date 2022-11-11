Листопад, 11 в 16:00

В українській воєнній розвідці офіційно підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. Тож російських окупантів, які не встигли втекти з міста, закликають здаватися в полон.

Відповідне звернення оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України. Воно опубліковане російською мовою під заголовком: Звернення до російських військовослужбовців, кинутих у Херсоні командуванням армії РФ.

У ГУР зазначили, що російське командування після відступу основного угруповання військ РФ із Херсону очікувано кинуло частину окупантів напризволяще. Рашистам, які не встигли переправитися, командири порадили переодягатися у цивільний одяг та намагатися втекти з Херсону самотужки.

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– Очевидно, це вам не вдасться. Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений, – наголошується в зверненні.

В ГУР уточнили, що єдиний шанс вижити для окупантів – це негайно здатися в полон.

У розвідці запевнили, що в разі добровільної здачі в полон російським військовослужбовцям буде гарантовано збереження життя та безпеку, згідно з Женевськими конвенціями. Окупанти отримають харчування, меддопомогу, а в майбутньому їх можуть обміняти на українських захисників, які перебувають у полоні РФ.

Як пояснили в розвідці, безпечно здатися в полон можна двома способами:

1. Зателефонувавши на гарячу лінію українського державного проєкту Хочу жити за номерами: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84 (функціонують цілодобово). Також можна скористатися чат-ботом Хочу жити (https://t.me/spasisebyabot). Російські солдати зможуть попередньо обговорити умови здачі в полон із уповноваженими представниками українського командування.

2. Якщо можливості зв’язатися з проєктом Хочу жити немає, слід дотримуватися такого порядку дій:

Для окремих осіб – потрібно відстебнути магазин та повісити зброю на ліве плече стволом донизу; підняти руки з білим прапором (це може бути будь-яка біла тканина); закричати Здаюся!; підійти до українських військових за командою та виконувати всі їхні вимоги.

– потрібно відстебнути магазин та повісити зброю на ліве плече стволом донизу; підняти руки з білим прапором (це може бути будь-яка біла тканина); закричати Здаюся!; підійти до українських військових за командою та виконувати всі їхні вимоги. Для групи чи підрозділу – потрібно скласти всю зброю та відійти; стати перед своєю військовою технікою, яку перед цим слід заглушити, щоб вона не була в бойовому положенні; відправити переговорника (офіцера чи старшого за званням), який повинен бути беззбройним і мати білий прапор.

– Якщо ви громадянин України з окупованих територій, і вас насильно “призвали” та змушували воювати на боці РФ, повідомте про це українським військовим, – закликають у ГУР.

Українці, яких окупанти змушували вступити до армії РФ, на допиті повинні будуть повідомити українським військовим свої дані: прізвище, ім’я та по батькові, звання, дату народження, особистий номер та іншу інформацію.

Зранку 11 листопада з’явилася інформація, що Збройні сили України заходять в Херсон. Мешканці міста готувалися зустрічати наших військових і виходили на вулиці з українськими прапорами. Тепер у розвідці офіційно підтвердили інформацію, що ЗСУ зайшли в Херсон.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: ГУР Міноборони України