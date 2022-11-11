Листопад, 10 в 22:14

Збройні сили України звільнили 41 населений пункт на Херсонщині та Миколаївщині.

Про це у вечірньому зверненні 10 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

– Сьогодні маємо хороші новини з Півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, – вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування, – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що російські загарбники залишають після себе тисячі мін і боєприпасів.

Зараз дивляться

– Окупанти мінують все – лінії електропередач, будівлі підприємств, поля, ліси. Наразі залишилося розмінувати близько 170 тис. кв. км. Зокрема це й у найскладніших місцях – там, де бойові дії ще тривають, там, де ворог ще додасть мінувань перед своїм відходом, як це зараз у Херсоні. Плюс ліси, плюс величезна площа полів, – сказав президент.

Він подякував партнерам, завдяки чиїй допомозі вже вдалося придбати першу найбільш ефективну машину для розмінування – Armtraс 400, яка зараз працює на Харківщині.

Вона за годину проходить 1,5 га, повністю гарантуючи знешкодження мін. І передусім очищує територію вздовж ліній електропередачі, щоб енергетики могли відновлювати постачання.

За словами президента, слідом за ЗСУ у звільнені населені пункти заходить поліція, сьогодні – у Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочалися стабілізаційні заходи.