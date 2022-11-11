Листопад, 11 в 8:33

Просування Сил оборони України триває не лише на Херсонщині, а й на Миколаївщині. Воїни ЗСУ посунули лінію фронту на схід на 10 км, або понад 260 кв. км.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Які саме населені пункти вдалося повернути під контроль України, повідомлять пізніше, коли це буде безпечно для місцевого населення та наших підрозділів.

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Щодо інформації про начебто повне звільнення Миколаївської області, то говорити про це зарано.

– Поки що Миколаївська область долучена до лінії фронту. На жаль, передчасні заяви, зокрема про звільнення Миколаївщини, провокують ворога на активізацію. Це і нічні обстріли, які мали місце, можуть бути відлунням на такі передчасні заяви, – наголосила Наталя Гуменюк.

Також вона заявила, що Сили оборони не проголошували звільнення села Киселівка, як про це вчора повідомлялося. Зауважимо, що у селі загарбники підірвали водогін, який забезпечував питною водою Миколаїв.

– Ми розуміємо, що ворог знаходиться на тій відстані, який дозволяє тримати певний вогневий контроль над такими стратегічними об’єктами… Наразі тривають обстріли й треба ще багато часу, щоб завершити стабілізаційні роботи в тих населених пунктах, в які вчора вдалося зайти військам, – зауважила Наталя Гуменюк.

Що стосується відступу окупантів на лівій берег Херсона, то вони продовжують тікати. Сили оборони Україні тримають ситуацію під контролем, зокрема вогневим.