“Черговий подарунок Путіну”: Словаччина передала ЗСУ дві гаубиці Zuzana 2
Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передачу Україні двох самохідних артилерійських установок Zuzana 2.
– До 70-річчя ми зробили ще один подарунок агресору Путіну. Ще дві нові гаубиці Zuzana 2 вже в Україні, – написав Надь у Twitter.
Він також натякнув, що зі Словаччини до України прибуде ще багато іншої техніки.
To mark his 70th birthday, we delivered yet another gift to agressor Putin. Another two new #Zuzana2 howitzers are now in @Ukraine ????????(and much more to come ????). #WeStandWithUkraine @DefenceU @oleksiireznikov @UKRinSR @Slovakia_NATO pic.twitter.com/myqiYniJxp
— Jaro Nad (@JaroNad) October 9, 2022
Міністерство оборони Словаччини тиждень тому анонсувало постачання в Україну 16 гаубиць Zuzana 2.
Zuzana 2 – гаубиці, які здатні випускати шість снарядів за хвилину на відстань до 40 км.
Фото: Jaro Nad