“Черговий подарунок Путіну”: Словаччина передала ЗСУ дві гаубиці Zuzana 2

Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передачу Україні двох самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Він також натякнув, що зі Словаччини до України прибуде ще багато іншої техніки.

To mark his 70th birthday, we delivered yet another gift to agressor Putin. Another two new #Zuzana2 howitzers are now in @Ukraine ????????(and much more to come ????). #WeStandWithUkraine @DefenceU @oleksiireznikov @UKRinSR @Slovakia_NATO pic.twitter.com/myqiYniJxp

— Jaro Nad (@JaroNad) October 9, 2022