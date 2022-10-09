“Черговий подарунок Путіну”: Словаччина передала ЗСУ дві гаубиці Zuzana 2

Жовтень, 09 в 11:26

Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передачу Україні двох самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

– До 70-річчя ми зробили ще один подарунок агресору Путіну. Ще дві нові гаубиці Zuzana 2 вже в Україні, – написав Надь у Twitter.

Він також натякнув, що зі Словаччини до України прибуде ще багато іншої техніки.

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Міністерство оборони Словаччини тиждень тому анонсувало постачання в Україну 16 гаубиць Zuzana 2.

Zuzana 2 – гаубиці, які здатні випускати шість снарядів за хвилину на відстань до 40 км.

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Фото: Jaro Nad