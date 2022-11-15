РФ поступово відновлює рух транспорту на Кримському мосту: кого пропускають

Листопад, 15 в 13:53

РФ поступово відновлює рух автомобільного транспорту через Керченський міст у тимчасово окупованому Криму.

Про це 15 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, дозвіл на проїзд через Кримський міст мають водії легкових автомобілів.

Зараз дивляться

Для цього їм необхідно пройти ретельну перевірку.

Решта транспортного сполучення, згідно з інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, здійснюється через поромні переправи.

До слова, 9 листопада в розвідці Міноборони Великої Британії заявили, що навряд чи Кримський міст запрацює на повну потужність у пропуску транспорту принаймні до вересня 2023 року.

8 листопада автомобільний міст мали закривати, щоб замінити 64-метрову смугу. Усього РФ потрібно замінити ще три таких смуги.

Заміна пошкодженої частини залізничного мосту, за прогнозом британських розвідників, теж триватиме до кінця вересня 2023 року.

Нині одна колія мосту відкрита, але рух залізницею залишається обмеженим.

Нагадаємо, що Кримський міст було пошкоджено під час вибуху 8 жовтня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.